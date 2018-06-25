"Не могу не выложить": в Сети появилось фото Пелагеи в прозрачном платье

Певицу Пелагею поздравили с годовщиной свадьбы. Подруга опубликовала новое фото артистки с торжества.

В социальной сети Instagram появилась фотография, на которой запечатлены популярная исполнительница и наставник шоу "Голос" Пелагея в свадебном платье с прозрачным верхом и ее супруг хоккеист Иван Телегин. На заднем плане можно рассмотреть белый песок и синюю линию океана. По некоторой информации, снимок сделан на Мальдивах.

"Мои ребятушки, поздравляю вас с годовщиной свадьбы🦋 Я не могу, не выложить эту фотографию!! Потому что вы на столько красивые, счастливые, любящие друг друга мои малыши💋💋💋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала общая подруга Пелагеи и Телегина, которая и разместила свадебную фотографию знаменитостей.

"Пусть с каждым годом любовь ваша только крепнет, чтоб нежности, страсти, уважению и гармонии не было края. Оставайтесь всегда молодыми, безшабашными и влюбленными, смотрите всегда в одном направлении❤ любим", – завершила свой пост-поздравление приятельница.

Публикация от @kto_kato 23 Июн 2018 в 12:41 PDT

Поклонники осыпали Пелагею и ее супруга поздравлениями и комплиментами. "Наши самые любимые))) Пусть у них все всегда будет хорошо!!!", "какие счастливые", "Прекрасная пара", "Такие счастливые и настоящие", "Поздравляем Телегиных! Весной любви и много-много счастья!", "Посяяя, Ваняяя, счастливые и такие любимые!♥♥♥♥Поздравляшкииии!!! ЧТОБ БЫЛО У ВАС ВСЕ ХОРОШО, ЛЮБИТЕ И БУДЬТЕ ЛЮБИМЫМИ💑#Счастьелюбиттишину😉😊♥✨Самые лучшие😻😎☝🔥 ОЧЕНЬ КРАСИВАЯ ФОТОГРАФИЯ🔥😻😻😻КАТЯ, СПАСИБО ЗА ФОТО😘😊", – прокомментировали фото подписчики.

Напомним, что певица и ее супруг стали родителями в январе 2017 года. Артистка подарила мужу дочь Таисию. Знаменитости предпочитают не афишировать подробности частной жизни. Несмотря на усилия, многочисленные журналисты так и не разжились фотографией малышки.

