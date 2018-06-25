Волочкова жестко ответила на фото "опустившегося" любовника

В Сети появилось фото экс-любовника Анастасии Волочковой системного администратора Михаила. Интересно, что в комментариях к кадру балерина посоветовала экс-ухажеру "не бухать".

Фотографию Михаила опубликовала его сестра Людмила Екатеринчева на своей страничке в социальной сети Instagram. На снимке мужчина потрепанного вида сидит сгорбившись на подоконнике. "Братик заскучал! Держись скоро приедем 😋 (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – оптимистично написала родственница.

Интересно, что первый же комментарий к публикации оставила скандально известная балерина Анастасия Волочкова. "Заскучал?.. Так человек добро не ценит. И что с этим сделать? Приезжайте и помогайте. Люда, вы все в моем доме жили. Подскажи братику не бухать и оставаться человеком , хотя бы по отношению к женщине, которая ему и вашей семье дарила добро, тепло, любовь и уют моего дома", – жестко высказалась Волочкова.

Публикация от Людмила Екатеринчева Иркутск (@ludmila_ek) 21 Июн 2018 в 3:37 PDT

Комментаторы накинулись с критикой на саму Анастасию. "батюшки!! Благодетельница! Что бы без тебя все делали.. 🤣 и кто бы говорил про "не бухать".. ну что, обломилось с #любименядолго ? Только есть подозрение,что в этом не Миша виноват.. рогатки не нужно на стороне расставлять, Настя. Хотя, я понимаю, каждый зарабатывает как может", "Волочкова, а ты когда бухать бросишь?", "и уж все, мужик свалил, новая "любовь"..таки нет. Шляется по постам его родственников и попрекает 🤣 никакого самоуважения.. не удивлюсь если она и Мише смски гадкие строчит ночами. Это в ее стиле", "такого бобра от тебя и врагу не пожелаешь, главное Михруся живой остался, шпахатом не прибила и не за решеткой!!!!", "может и опустившийся но не такой как вы Настя!" – высказались вставшие на защиту экс-ухажера Волочковой пользователи Сети.

Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 22 Июн 2018 в 10:37 PDT

Отметим, что о разрыве Анастасии и Михаила стало известно после того, как балерина перестала публиковать их общие фотографии и видео. Она стала оставлять интригующие посты, в которых сообщала о "новой любви" и "новом почерке цветов".