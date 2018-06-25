110-килограммовый стриптиз: звезда "Дома-2" довела до тошноты

Известная своими пышными формами участница реалити-шоу Саша Черно станцевала на пилоне. Девушка двигалась под песню Ольги Бузовой "Мне больше не больно".



Борющаяся с лишним весом дерзкая брюнетка устроила стриптиз. Однако пользователи Сети сексуальные движения Саши не оценили, заявив, что такой эротический танец вызывает у них чувство брезгливости.

Залезть на пилон у Черно пока не получилось, и она ограничилась покачиваниями, поглаживаниями себя и томными взглядами в камеру. "Вот бывают девушки с лишним весом, но они умеют выглядеть аппетитно и привлекательно, но здесь конец света, конечно", "Как это развидеть?", "Нет, не зря она переживала, что она, как кусок сала рядом с шестом! Так и есть", – цитирует отзывы поклонников "Дома-2" Dom2life.ru.

Однако некоторые пользователи Сети Сашу все-таки поддержали. По их мнению, девушка заметно похудела и имеет право собой гордиться. А танец на пилоне расценили как шутку. При этом, говоря о внешнем виде звезды "Дома-2", фолловеры раскритиковали новую стрижку Черно.

Публикация от Саша Черно (@sasha_cherno93_official) 23 Июн 2018 в 6:55 PDT

Отметим, что тучная участница телестройки любит эпатировать общественность. Не раз на своей страничке в Instagram она публиковала провокационные фото, собиравшие массу комментариев, – в частности те, на которых она запечатлена в нижнем белье.

