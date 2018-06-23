Водонаева оставила мать после серьезной операции

Бывшая участница телепроекта "Дом-2" Алена Водонаева на своей странице в Instagram рассказала об экстренной операции, которую провели ее матери. На следующий день девушка отправилась в Санкт-Петербург.

Алена Водонаева поделилась со своими подписчиками в Instagram душераздирающей историей про свою мать. Она рассказала, что женщина много лет наблюдалась в платных клиниках, однако там врачи не смогли вовремя поставить ей точный диагноз. Когда она решила сменить специалистов, выяснилось, что женщине требовалась срочная помощь специалистов.

"А ведь мы с мамой просто приехали на обследование на обычную, плановую диагностику, клинику выбрав по хорошей рекомендации. И я КОСМОС благодарю за то, что мы оказались там в этот день. Сразу оттуда маму отправили на операцию (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – рассказала Алена Водонаева.

По ее словам, серьезных неприятностей удалось избежать. "Сразу скажу, что с мамой все в порядке. Мы просто успели 🙏", – заметила она. Диагноза. потребовавшего столь экстренной операции, звезда "Дома-2" не озвучила.

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 4 Май 2018 в 11:11 PDT

Отметим, на следующий день Алена Водонаева рассказала о том. что едет в Санкт-Петербург, где ей предстоит три интенсивных дня съемок. Кроме того, она надеется попасть на знаменитый праздник выпускников школ Северной Столицы "Алые паруса".

Публикация от Alena Vodonaeva (@alenavodonaeva) 22 Июн 2018 в 11:49 PDT

"Я никогда не присутствовала на этом чудесном празднике. Не знаю ещё получится ли в этот раз? 🤔 Кто-нибудь из друзей катается на воде вечером?", – обратилась она к своим подписчикам.

