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Страдающему Говорухину вынесли приговор за неделю до смерти

Станислав Говорухин. Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya
Родственники, друзья и поклонники Станислава Говорухина не могут смириться со смертью мэтра. Близкие с грустью вспоминают о тяжелых последних днях режиссера.
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Бизнесмен Юрий Растегин был много лет знаком с Говорухиным. Их связывала не только дружба, но и общее увлечение – кино. Вместе они летали на фестиваль "Кинотавр" в Сочи, и беседовали на даче Станислава Сергеевича.

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 Станислав Сергеевич Говорухин

Станислав Сергеевич Говорухин режиссер, актер

Мужчины виделись за 10 дней до кончины мэтра. Юрий приезжал в санаторий "Барвиха", чтобы по традиции поиграть с другом в шахматы. По словам предпринимателя, эта настольная игра была любовью режиссера. Говорухину часто дарили дорогие вычурные доски, однако мэтру они не нравились. "Уважал только классические фигуры с войлочной основой. У меня дома хранятся шахматы, подаренные им лично. А еще Станислав Сергеевич трепетно относился к русской кухне. Все время рассказывал про блюда, как какое готовится. В своем ресторане я сделал несколько инноваций по его совету: он предложил заменить приглушенный свет на яркий – мол, люди должны отчетливо видеть, что едят", – рассказал Растегин.

Бизнесмен добавил, что супруга режиссера Галина Борисовна до самой смерти неотлучно находилась рядом со Станиславом Сергеевичем. Юрий подметил тогда, что Говорухин очень сдал. Однако это не мешало мэтру вести дела. "Станислав Сергеевич был уже слаб – сильно похудел, тяжело передвигался. Но он до последнего занимался делами: участвовал в жизни Комитета Госдумы по культуре, киностудии "Вертикаль", которую возглавлял, читал материалы для "Военного журнала", выпускавшегося под его руководством", – поведал друг мэтра.

Художник Никас Сафронов тоже часто навещал Говорухина в пансионате. В последнюю встречу мужчины пили чай, беседовали, хлопнули немного вина. Живописец вспоминает, что прославленный режиссер знал о тяжести своего положения, ему буквально вынесли приговор: "За неделю до его ухода врачи собрали консилиум, и Говорухину объявили, что метастазы пошли в мозг".

Сафронов отмечает, что Станислав Сергеевич оперировался в Израиле, но, к сожалению, медики Святой земли не смогли помочь мэтру, после Говорухина врачевали в Институте Вишневского в Москве. "Галя делала все возможное, пыталась его спасти. Но сам Станислав Сергеевич признался мне, что после сообщения докторов смирился с болезнью. Сказал, что пожил немало, достойно завершает путь, многие уходят раньше. Владимир Путин хотел, чтобы Говорухин и в этом году возглавлял его предвыборный штаб, тот не смог по состоянию здоровья. Но поддерживал Владимира Владимировича, они созванивались", – вспомнил Никас.

С теплотой в сердце вспоминает о звезде советского кино юморист Владимир Винокур. Мужчины были соседями по даче.

Владимир поведал, что Говорухину было тяжело дышать, так как год назад ему удалили легкое. Юморист вспоминает, что Станислав Сергеевич поражал стойкостью и силой своего духа. "Но он улыбался, держался. И не расставался с любимой трубкой. Станислав Сергеевич читал взапой стихи, знал их сотни. Мечтал написать вторую книгу о своем друге Высоцком. Неугасаемым оптимизмом научил меня не чувствовать возраста. На память о нем осталась сигарная зажигалка. Буду хранить!" – цитирует Владимира Винокура Starhit.ru.

Напомним, Станислав Говорухин скончался 14 июня на 83-м году жизни в подмосковном санатории "Барвиха". О смерти главы думского комитета по культуре сообщил на пленарном заседании спикер нижней палаты Госдумы Вячеслав Володин.

Автор: Руслана Алексеева22 июня 2018, 20:03

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