Говорухина похоронили рядом с Табаковым

Говорухин погребен на Новодевичьем кладбище столицы рядом с великими актерами. Церемония прошла с воинскими почестями.

Режиссер и депутат Станислав Говорухин похоронен на в Москве Новодевичьем кладбище рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым, сообщают Вести.Ru. На последнее прощание, которое было закрытым, попали только близкие, коллеги и друзья покойного. Перед тем, как гроб опустили в землю, почетный караул дал несколько оружейных залпов. Потом прозвучал гимн России.

До этого в Храме Христа Спасителя завершилось отпевание режиссера. Проститься с ним пришел президент России Владимир Путина, а также депутаты Госдумы и деятели искусства. В числе первых церемонию посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также коллеги Говорухина по парламенту.