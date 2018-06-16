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Общество

Говорухина похоронили рядом с Табаковым

Станислав Говорухин. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Говорухин погребен на Новодевичьем кладбище столицы рядом с великими актерами. Церемония прошла с воинскими почестями.
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Режиссер и депутат Станислав Говорухин похоронен на в Москве Новодевичьем кладбище рядом с актерами Олегом Табаковым и Леонидом Броневым, сообщают Вести.Ru. На последнее прощание, которое было закрытым, попали только близкие, коллеги и друзья покойного. Перед тем, как гроб опустили в землю, почетный караул дал несколько оружейных залпов. Потом прозвучал гимн России.

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Фото: Пресс-служба Госдумы

До этого в Храме Христа Спасителя завершилось отпевание режиссера. Проститься с ним пришел президент России Владимир Путина, а также депутаты Госдумы и деятели искусства. В числе первых церемонию посетил спикер Госдумы Вячеслав Володин, а также коллеги Говорухина по парламенту.  

Вячеслав Володин на церемонии прощяания. Фото: duma.gov.ru

16 июня 2018, 20:00
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