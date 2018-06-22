Звезда "Дома-2" трагически погибла в Москве

Трагедия произошла с экс-участницей реалити-шоу "Дом-2" Анастасией Тарасюк. Девушка найдена мертвой под окнами элитной высотки на Минской улице в столице.



Известно, что 24-летняя звезда телепроекта выпала из окна квартиры на 19-м этаже. Она арендовала ее совсем недавно, о чем сообщила своим поклонникам в Instagram. "Переезд – дело непростое, но я это сделала. Осталось только разобрать вещи", — написала Анастасия 6 июня.

По некоторым данным, Тарасюк последнее время страдала от неразделенной любви и пребывала в депрессии, передает РЕН ТВ. Есть информация о том, что девушка долгое время не могла справиться с алкогольной зависимостью и состояла на учете у нарколога. Не так давно у звезды "Дома-2" появился обеспеченный мужчина, но ее сложный характер и зависимость от спиртного разладили отношения, сообщает Telegram-канал 112. Что именно произошло в квартире экс-участницы "Дома-2" перед ее гибелью, выясняют следователи.

Публикация от Анастасия (@anastasiatarasyuk) 7 Май 2018 в 12:39 PDT

Девушка получила страшные травмы и скончалась на месте. В настоящее время на месте трагедии работает оперативная группа.

Публикация от Анастасия (@anastasiatarasyuk) 6 Июн 2018 в 12:33 PDT

Анастасия Тарасюк покинула скандальное реалити-шоу в 2013 году, но продолжала радовать новостями из личной жизни своих поклонников в соцсетях. Она производила впечатление благополучного и довольного жизнью человека: много путешествовала и подрабатывала моделью.