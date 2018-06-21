Безудержное веселье на свадьбе Анны Семенович

Анна Семенович дала откровенное интервью. Одна из самых сексапильных исполнительниц в отечественном шоу-бизнесе поделилась планами насчет своей свадьбы.

Журналисты регулярно интересуются у Анны Семенович, когда же она выйдет замуж. 1 марта певице исполнилось уже 38 лет, однако до сих пор она ни разу не состояла в официальном браке. Сама артистка уверяет, что не спешит под венец. "До сих пор не замужем, потому что не особенно туда хочу. Устраивает то, как сегодня выстроены наши отношения. Это моя позиция. Никаких уз брака", – заявила Семенович.

Более того, по словам артистки, чтобы она захотела сочетаться браком, ее избранник должен быть немым. "Со мной – как на допросе в кино: каждое слово может быть использовано против вас", – объяснила певица.

Тем не менее Семенович уже знает, какие три вещи обязательно будут присутствовать на ее свадьбе. Это "фантастическая еда, вкусные напитки, безудержное веселье". Однако Анна не знает, что будет делать, когда на свет появятся дети. "Мне кажется, что женщина понимает всю суть материнства только после рождения ребенка. Можно прочитать кучу литературы, послушать рассказы подружек. Но опыт – он только твой, индивидуальный", – заключила артистка.

Разумеется, зашла речь и об аппетитной груди Анны. Она призналась: "На самом деле моя грудь – кормилица. К ней уже 15 лет приковано такое пристальное внимание, что еще неясно, кто из нас популярнее – я или она". При этом Семенович не скрывает, что на ее внушительные формы очень сложно найти подходящее белье. Анна заявила, что носит исключительно сексуальное. "Именно оно, красивое, во многом задает женское настроение. Да и никогда не знаешь, как закончится вечер", – кокетливо отметила Семенович.

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich) 14 Май 2018 в 1:24 PDT

Певица тщательно следит за фигурой. Причем у нее есть необычное правило. Если ей захочется поесть на ночь, она занимается сексом. "Правда, после голод еще больше. Приходится вновь заниматься сексом до утра и дожидаться завтрака", – сообщила Анна. Впрочем, иногда она дает себе волю. Певица обожает жареную картошку. "Ее гениально готовила бабуля. Легко могу сесть и слопать целую сковородку. Конечно, потом себя за это очень ругаю, назначаю штрафные часы на беговой дорожке. Такое случается максимум раз в месяц", – цитирует Анну Семенович Starhit.