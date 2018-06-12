Операция на груди ввергла Семенович в шок
Поклонники любят Анну Семенович не только за ее блестящие хиты, но и за соблазнительный внешний вид. Изрядную изюминку образу певицы придает ее роскошная грудь. Тем сильнее были переживания фанатов за здоровье артистки, когда в СМИ появилась информация об операции на этой части тела.
"Это неправда. Я просто в шоке!", – цитирует сайт "Комсомольская правда" Анну Семенович. Певица даже не может представить, что могло стать поводом для появления подобных слухов. "Откуда такая информация?! Я буду с этим разбираться. Со мной абсолютно все в порядке", – добавила она.
В разговоре с телеканалом "360" она была еще более лаконична. Несмотря на краткость, ответ артистки двойных толкований не предполагает. "Это какой-то гон полнейший", – подчеркнула она.
"У мены все в порядке, я на ногах и в полном рабочем графике. Сейчас нахожусь на гастролях", – рассказала Анна Семенович Пятому каналу. Сообщения об операции на груди она назвала бредом.
Напомним. 11 июня в СМИ появилась информация о том, что в груди у Анны Семенович была обнаружена опухоль. Образование оказалось доброкачественным и известный хирург провел операцию по его удалению. При этом авторы первоначальной заметки предположили, что причиной возникновения опухоли могли стать грудные импланты. Певица же ранее неоднократно опровергала все домыслы о том, что ее роскошные формы могут быть плодом кропотливой работы хирургов, а не подарком природы.
Слухи о госпитализации Анны Семенович успел опровергнуть ее пиар-директор. Кроме того, певица регулярно обновляла свою страницу в Instagram. А за пару дней до этого ее могли лицезреть все светские хроникеры на вручении премий МУЗ-ТВ.
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