В "Пусть говорят" раскрыли пугающие детали развода Долиной

Бывший муж певицы Ларисы Долиной музыкант Анатолий Миончинский серьезно болен, он почти не выходит из дома. Родные 72-летнего мужчины обратились в программу "Пусть говорят" Первого канала, чтобы передать весточку Ангелине – дочери Анатолия и Ларисы.

Нынешняя супруга Миончинского Галина пришла в студию, чтобы выступить от лица Анатолия. Она хочет, чтобы в душе пожилого мужчины наконец-то наступил мир. "Его самая главная боль – родная дочь Ангелина, (…) дочка, а сейчас еще прибавилась внучка. Сашеньке уже скоро семь лет, а дедушка ни разу, к сожалению, не видел", – посетовала женщина.

Жена музыканта отметила, что рассказы Долиной о якобы пьянстве Анатолия не соответствуют действительности. "Мы 15 лет живем вместе, я не буду лукавить, но раза три или четыре, может быть, я видела Анатолия пьяным. Если кто-то из вас считает, что это алкоголизм, то я так не считаю", – заявила Галина.

Миончинский вспомнил, что певица сама тащила его под венец. Во время знакомства с артисткой Анатолий был в браке и переживал смерть своего первенца, поэтому сам не хотел уходить от жены. По словам Анатолия, Лариса была непреклонна, а он не мог ей противостоять. "Одно переживание за потерянного сына, а потом еще развод. Я не хотел двойную такую... хорошему человеку", – вспоминает о своей первой супруге мужчина.

Пенсионер добавил, что с Долиной развелся легко. После расставания Лариса звонила ему всего дважды: просила забрать ребенка на время похорон отца и уговаривала дать разрешение на определение дочери в зарубежное учебное заведение. "Она (Ангелина. – Прим. ред.) – в Одессе, мама – в Москве, папа – в Ленинграде. Получилось, что одинокий ребенок растет как сирота", – вспоминает детство наследницы музыкант. Анатолий надеется, что эту программу посмотрит Ангелина и поймет, что отец по-прежнему любит, помнит ее и ждет в гости.

Второй муж Долиной, гитарист Виктор Митязов, тоже заглянул на съемочную площадку. Мужчина захотел рассказать о том, как повлиял на становление Ларисы как популярной певицы. "Я постоянно думал о ней, чтобы ей было лучше, чтобы у нее получалось, чтобы рядом были хорошие люди, чтобы музыканты были хорошие, танцоры", – пояснил гитарист. Мужчина отметил, что только после того, как он появился в жизни исполнительницы, Долину заметили в Москве, а ее карьера пошла в гору. По словам Виктора, он очень любил супругу и не хотел с ней расставаться, но звезда влюбилась в его коллегу Илью Спицина и настояла на разводе.

Подруга певицы, присутствующая в студии, заявила, что Митязов пытается казаться лучше, чем есть на самом деле. "Вот только он почему-то не сказал, что он избил Ларису до полусмерти за два часа до того, как она собрала чемоданы и ушла, а то, что он держал заряженное ружье два часа у ее виска, он тоже никогда вам не говорил", - сообщила женщина ошарашенным гостям программы.

Эксперты скептически отнеслись к словам подруги артистки и попросили предоставить доказательства громким обвинениям. "Я точно знаю!" – несколько раз с вызовом повторила гостья. "Я говорю правду, и этот человек – негодяй", – не унималась приятельница Долиной. Она отметила, что у нее есть возможность подтвердить свои слова, но делать этого почему-то не стала.