Расплывшаяся Долина отказалась от диет

Долгое время поклонники и звезды брали пример с Ларисы Долиной – вот, мол, была пышечкой, а потом сильно похудела и изрядно помолодела. Теперь 62-летняя артистка сама ищет образец для подражания – она расплылась.



"Я давно уже завязала с диетами, – ошарашила Лариса Александровна. – Просто надоело. Захотелось жить в свое удовольствие. Тем более мне больше никому ничего не надо доказывать. Хотя иногда я думаю, что похудеть на пару килограммов можно. Вот только столько разных способов сегодня, что не могу определиться".

Прежде по "чудо-диете Долиной" сходила с ума вся страна – она помогает быстро привести тело в порядок и сбросить до семи килограммов. Диета представляет собой чередование разгрузочных дней на обезжиренном кефире и обычных, для которых выбирается только здоровая еда.

Такую схему артистке, как выяснила газета "Мир новостей", подсказал давний друг, автор шлягера "Погода в доме" Руслан Горобец. В свою очередь тот получил план по питанию от диетолога. Способ оказался действенным, быстрым и безопасным. Правда, он требует постоянно держать себя в узде – не соблазняться соленым, сладким и сдобным, иначе лишние килограммы быстро вернутся.

Кефир, который помогал Долиной стройнеть, диетологи считают одним из главных помощников иммунной системы. Он активно восстанавливает микрофлору, борется с возбудителями желудочно-кишечных заболеваний, обладает тонизирующим и жаждоутоляющим эффектом, оказывает успокаивающее действие на кровеносную и нервную системы, улучшает работу почек. Долгожители на Кавказе каждый день начинают со стакана кефира.