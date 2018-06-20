Голая Дарья Клюкина из "Холостяка" показала фото в ванне

Победительница реалити-шоу "Холостяк" Дарья Клюкина отдохнула в экоотеле. Оттуда привлекательная брюнетка выложила фотографии, на которых запечатлена принимающей ванну с хвоей.

После участия и победы в шестом сезоне самого романтичного шоу на отечественном телевидении – "Холостяк" – аккаунт Дарьи Клюкиной в социальной сети Instagram стал популярнее в разы. Теперь на ее страничку подписаны более двух миллионов человек. В Stories Клюкина поделилась с поклонниками свежими видео и фото. Дарья выложила ролики из экоотеля, где недавно отдохнула в компании близких.

Клюкина встретилась с ламами, лошадьми и другими животными, а также воспользовалась несколькими целебными процедурами, в частности окунулась в воду с хвоей. Дарья опубликовала фотографии, на которых запечатлена лежащей в ванне. Однако все интимные места целомудренно были прикрыты веточками. Отметим, что на лице красавицы нет и грамма макияжа.

Судя по кадрам, холостяка – популярного рэп-исполнителя Егора Крида, за сердце которого боролась Дарья Клюкина, рядом не было. Многочисленные поклонники телепроекта сделали вывод, что романтические отношения между Клюкиной и Кридом остались лишь в рамках шоу. После его окончания дороги Дарьи и Егора разошлись.

А недавно рэпер вовсе жестко подшутил над девушкой. В эфире программы "Вечерний Ургант", куда он пришел вместе с певцом Тимати, Егор Крид весьма неоднозначно отреагировал на реплику ведущего о том, что Дарья Клюкина уже участвовала в шоу "Холостяк".

"Да ладно? А я и не знал! Что ты хочешь у меня узнать? Будет ли она участвовать в программе с Бузовой? Пусть наденет парик и идет", – ляпнул Крид. Отметим, что после завершения шестого сезона шоу "Холостяк" Дарья Клюкина и Егор Крид ни разу не выходили в свет вместе. Нет общих фото у них и в соцсетях.