Победительница "Холостяка" расплакалась после жестокой шутки Крида

Девушка призналась, что плакала из-за отношения к себе поклонников. Вместе с тем, она поблагодарила подписчиков в социальной сети за понимание и поддержку.



Победительница последнего сезона шоу "Холостяк" и главная претендентка на руку и сердце Егора Крида поделилась в Instagram сокровенным со своими подспичиками. Она отметила их доброту и понимание. По словам Дарьи Клюкиной, она несколько раз перечитала весь свой блог и расплакалась, чувствуя теплое отношение к себе.



"Я пересмотрела свой блог несколько раз и каждый раз наворачивались слезы от доброты в мою сторону. Мне хочется просто сказать вам спасибо за поддержку, за то, что вы меня понимаете и принимаете. Я очень часто задумывалась, почему именно я? Я не знаю ответа на этот вопрос. Наверное, потому что мы не всегда можем оценить себя со стороны. Моя мама вам очень благодарна в том числе. Пусть у всех будет все хорошо! Это ведь самое главное", - написала модель.

Публикация от Дарья Клюкина (@klyukina_d) 17 Июн 2018 в 4:13 PDT

"Спасибо за добрые слова в нашу сторону, очень приятно что ты и мама нас ценят. А мы ценим тебя!", – ответил ей один из спикеров. "Ты настоящая! Тебя не охватил весь этот лживый гламур! Ты остаёшься искренней и настоящей после всего!", – добавила другая подписчица.

Однако нашлись и те, кто обвинили девушку в лицемерии. "Егору отлично живётся без вашей лицемерки. Она сделает хуже себе и лучше ему", – написал один из юзеров, имея в виду тот факт, отношения модели с Кридом не продолжились за рамками шоу.

Отметим, что Клюкина опубликовала через два дня после того как певец на всю страну высмеял тот факт, что модель уже участвовала в одном из предыдущих сезонов "Холостяка". Он предложил девушке снова поучаствовать в шоу, надев при этом парик.