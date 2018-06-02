Гобозов из "Дома-2" жестоко избил невесту
В какой-то момент Гобозов не смог себя сдерживать и принялся орать на невесту, использую нецензурные обороты. Девушка пыталась перечить Александру, тогда он и накинулся на Ольгу с кулаками. Гобозов несколько раз ударил Жарикову по лицу, девушка не ожидавшая такого, отлетела в сторону.
О степени тяжести полученной Олей травмы пока не сообщается. Примут ли на "Доме-2" какие-либо меры к драчуну тоже не известно.
Отметим, что еще совсем недавно у пары были прекрасные отношения, Саша позвал Олю замуж, и они активно обсуждали совместные планы на жизнь.
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