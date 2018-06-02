"Настоящий мужчина": Сын-студент Екатерины Гусевой поразил россиянок

Эксклюзив Интервью Шатающегося Гафта заподозрили в пьянстве Сафронов о свадьбе с Волочковой Дом-2

Выбор читателей

"Полутруп и моральные покойники": Пугачевой плюнули в душу после праздника
Бузова врезала опозорившейся Самойловой
Вдова актера Невинного сделала страшное признание о Табакове
Алла Пугачева: "Все, хватит, надоело!"
Гости в ужасе от конфуза на свадьбе принца Гарри и Меган Маркл
Галкин сделал сенсационное заявление после скандала с детьми
партнеры
Суббота 2 июня
Лента новостей
13:39
"Голые" фото напавшего на Россию актера-гея
13:29
Москвич зверски расправился с двумя кошками: "Нечем их кормить"
11:46
"Давно знали": Роналду предупредил игроков "Реала" о своем уходе
10:36
Обед с американским миллиардером продали за 3,3 млн долларов
10:04
Участники "Фабрики Звезд" постарели до неузнаваемости
10:00
Страшные тайны: Юрий Андропов
21:45
Путин удивил принца саудитов новым "Кортежем" (видео)
21:04
Кто испортит России ЧМ-2018
21:02
Цены на нефть колеблются от заявлений политиков
20:43
Трамп заставил ЕС склонить голову перед Путиным
20:24
Visa сообщила о массовом сбое
20:06
Обабившегося Киркорова унизили за сходство с Пугачевой
19:51
Россиян "утопят" в бензине ради снижения цен
19:48
На юго-востоке Москвы случилась страшная авария
19:19
"Это поражение": Канделаки откровенно высказалась об изменах
18:56
В Москве загорелся центр хирургии им. Вишневского
18:31
"Дико и страшно": Украина лишила семьи российскую фигуристку
18:10
Беременную Кудрявцеву в нелепой пижаме сняли с известным музыкантом
17:43
Аккуратные прелести Собчак возбудили народ
17:25
Фэншуй для привлечения второй половинки
17:24
Совет на выходные
17:18
День России с размахом отметят в центре Москвы
16:59
В жилом доме в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
16:54
Близкие покинули Лободу в самый сложный момент
16:37
Малахов много лет скрывал жуткое убийство
16:25
"ЕР" готовит нормы безопасности для детских учреждений
16:22
"Главный президент поцеловал": милый поступок Путина довел россиян до слез
16:15
Лукашенко побежал к Путину после дерзкой вылазки Запада
16:06
Шепелева застали за поцелуем с толстухой
15:57
Украина атаковала крымские курорты
15:51
Безумные регионы: в Татарстане вторые сутки ловят душевнобольную
15:21
"Перспективы самые ужасные": родившая Зейналова рассказала о недуге
15:15
"Будут бояться": на украинском ТВ призвали ликвидировать россиян
15:08
"Позорище какое-то": Рапунцель вывалила грудь в забегаловке
14:49
Панин на всю страну показал фото голой семьи
14:37
Киев в бешенстве из-за выступления украинской певицы в Крыму
14:28
Анджелина Джоли снова станет мамой
14:11
Россия сделала предложение отравленной Скрипаль
14:11
Петросян обнародовал обращение болезненно худой Степаненко
14:01
Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
13:36
В США раскрыли план ядерной атаки на Россию
13:32
Полный игнор: Билан пожаловался на Фадеева
13:26
Названы опасные последствия развода
12:45
После мата Стриженовой Шукшина сделала важный шаг
12:43
Две сотни социальных объектов появятся в Москве
12:37
В Петербурге похитили таксиста-узбека
12:26
Новый поворот в крушении Ан-148: пассажиров убил командир судна
12:08
Племянница скрывает связь с Лазаревым
12:08
В игровой комнате иркутского ТЦ обгорели 10 детей
11:56
Раскованная учительница станцевала стриптиз на выпускном (видео)
11:52
Житель Подмосковья украл из магазина телевизор, мыло и зубную пасту
11:50
В столице построят более 270 километров дорог
11:26
Скандал вынудил Крутого уехать в глухое село
11:24
Ухажер-эскортник при всех завалил Бузову
11:22
Звезда сериала "Друзья" уходит с телевидения
11:16
Назван новый тренер "Реала"
11:14
Самолет экстренно сел из-за невыносимо вонючего пассажира
11:14
Лауреаты конкурса для СМИ "Герои пера" названы в Москве
10:43
Российского тренера жестоко затравили на Украине
10:10
Известная актриса потеряла двоих детей
10:09
Главные события Москвы
10:09
В России из-за жуткой метели нарушено авиасообщение
10:01
Украинцы перегрызлись после "воскрешения" Бабченко
09:50
ЦБ отозвал лицензию у регионального банка
09:38
Бесстыжая бабушка Кондулайнен снялась голой
09:37
Маленький мальчик удивил реакцией на ласки Порошенко
09:18
Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки
09:11
Лазарева сняли на груди у юных красавцев
08:55
Разошлись в разные стороны: Муцениеце откровенно о разрыве с Прилучным
08:46
Долина заявила о вынужденной смене фамилии
08:41
Абрамович лишился самого важного после скандала
08:35
Чудовищный пожар на мусорном полигоне под Москвой увеличился до гектара
08:29
Взбешенный Лещенко устроил разнос Волчек из-за гнусной матерщины
08:16
Как изменится жизнь россиян с 1 июня
08:15
Барановская пристроила сына на Первый канал
07:48
Любовный гороскоп на месяц
07:47
У метро на юго-востоке Москвы горят торговые павильоны
21:58
Зачем Украина втаптывает себя в грязь
21:53
В Москве при пожаре в палатке с шаурмой погиб человек
21:47
Европа стонет от безрассудных решений Трампа
21:45
Родившую от известного футболиста россиянку признали лживой эскортницей
21:40
Шнуров назвал причину развода с танцовщицей
21:38
"Взяли и показали пальцем на Россию": Малайзию возмутило расследование катастрофы Boeing
21:12
"Люто ненавидит мужчин": Открылась тайна Юлии Барановской
20:55
Пойманный за руку Михалков оправдался за дикие доходы
20:37
Надменную Самойлову заподозрили в мухлеже
20:17
Цымбалюк об убийстве Бабченко: мне предлагали много долларов
20:13
Голая телеведущая из Челябинска объявила о поисках мужа
19:52
На мусорке в Москве найден мертвый младенец
19:32
Джонни Депп попал в ДТП на гастролях в России
19:14
Безумные регионы: ростовский завод торговал сосисками с пола и мясом с бактериями
19:12
"На Расторгуева похож": Шарапова показала взрослого сына
18:57
"Воскресший" Бабченко поблагодарил Порошенко за убийство
18:41
Меган Маркл отправила на покой Елизавету II
18:34
Когда придет конец золотому веку журналистики
18:21
Банк Хоум Кредит объявил победителей реалити-шоу о смарт-шопинге
18:12
Чубайс замахнулся на пенсионные накопления граждан
18:07
"Воскрес в морге и пошел смотреть новости": Бабченко раскрыл детали своего убийства
17:46
Мокрая Федорова попала впросак из-за интимного фото
17:29
Звезда сериала "Маргоша" попала в беду
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Надменную Самойлову заподозрили в мухлеже
Малахову пригрозили отлучением от телевидения
"Она станет прекрасной женой": Сафронов о свадьбе с Волочковой
Петросян обнародовал обращение болезненно худой Степаненко
После мерзкого скандала Джигарханяна наградили за "Честь и достоинство"
После мата Стриженовой Шукшина сделала важный шаг
Шоу-бизнес

"Настоящий мужчина": Сын-студент Екатерины Гусевой поразил россиянок

Екатерина Гусева. Фото: GLOBAL LOOK press/Dmitry Golubovich
Екатерина Гусева появилась в студии Первого канала. В честь Дня защиты детей актриса привела своих наследников на утреннее шоу.
прочитано 1658 раз

У актрисы Екатерины Гусевой двое детей. Дочь Анна, которая успешно окончила первый класс, и сын Алексей – студент МГИМО. Он несколько лет назад снимался вместе с мамой в фильме "Прогулка по Парижу".

ПО ТЕМЕ

Пчела из "Бригады" покаялся за роль в сериале

41-летняя Екатерина Гусева в бикини похожа на девочку

 Екатерина Константиновна Гусева

Екатерина Константиновна Гусева актриса театра и кино

Фото и видео со съемок на Первом канале Екатерина выложила в Instagram. Поклонники Гусевой помнят Алексея еще совсем ребенком и очень удивились, тому как сильно он вырос.

"Ого. Да Алексей уже настоящий мужчина. А вроде совсем маленький еще вчера был", "Сынуля копия папы", "Чудесные!!! Катюша,помню Вашего сына по фильму "Прогулка по Парижу"...Вы ведь с ним там снимались? Как же вырос парень", – написали актрисе пораженные фанаты.


Не осталась без внимания и дочь Гусевой. Девочка в прямом эфире исполнила песню "Пусть всегда будет солнце". Аня отлично справилась, чем вызвала бурю восторга.

"У нее прекрасное чувство ритма, тонкий слух, она очень чисто интонирует. Но был момент, когда на западных мультфильмах у нее выработалась неприятная для меня манера петь в нос", – пояснила Екатерина в интервью сайту teleprogramma.pro.

Автор: Алёна Нестерова2 июня 2018, 12:18
ФОТОРЕПОРТАЖ

Триумф Екатерины Гусевой

567

комментарии

Политика

Трамп заставил ЕС склонить голову перед Путиным
Лукашенко побежал к Путину после дерзкой вылазки Запада
"Будут бояться": на украинском ТВ призвали ликвидировать россиян
Зачем Украина втаптывает себя в грязь

Шоу-бизнес

Королева заткнула за пояс Меган Маркл и Кейт Миддлтон
"Боль была адская": с Карауловой случилось несчастье
Малахову пригрозили отлучением от телевидения
Рудковская грязно обругала малолеток из-за разбитой головы сына

Проишествия

Москвичи паникуют из-за нового маньяка-кусаки
Энрике Иглесиас едва не погиб в горящей машине перед концертом в Москве
Убийство предателя Бабченко стало трагедией для Украины
Жуткие кадры с места убийства журналиста Бабченко

Lifestyle

Пойманный за руку Михалков оправдался за дикие доходы
Стресс и поджог: раскрыта тайна смерти Александра Абдулова
В Москве Джонни Деппа забросали нижним бельем
Что стало с красавицей-актрисой из "Покровских ворот"
Шоу-бизнес

Надменную Самойлову заподозрили в мухлеже

Родственников певицы распекли за излишнюю предприимчивость
Шоу-бизнес

Известная актриса потеряла двоих детей

Голливудская дива рассказала об ужасной боли
Шоу-бизнес

Анджелина Джоли снова станет мамой

В паре с ней выступит молодой британский актер
Шоу-бизнес

"Перспективы самые ужасные": родившая Зейналова рассказала о недуге

Телеведущая сообщила о неутешительном диагнозе

Гороскоп

Совет на выходные
Любовный гороскоп на месяц
"Люто ненавидит мужчин": Открылась тайна Юлии Барановской
Гороскоп здоровья на июнь

Фоторепортажи

Лазарева сняли на груди у юных красавцев
Бузова на максималках: красотка показала новые формы
От войны в Чечне до любви к НАТО: путь предателя Бабченко
Что связывает фигуристку Медведеву с хоккеистом Ковальчуком

Спорт

Кто испортит России ЧМ-2018
"Дико и страшно": Украина лишила семьи российскую фигуристку
Василий Уткин о российских футболистах: Больше надежд нет
Черчесов объяснил стыдное поражение сборной России

Регионы

Безумные регионы: в Татарстане вторые сутки ловят душевнобольную
Детям показывали фейерверк: страшные кадры из горящего ТЦ в Иркутске
Совратившая школьника учительница погибла в страшной аварии
Голая телеведущая из Челябинска объявила о поисках мужа
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. nesterov@dni.ru