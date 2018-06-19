"Я живу под прессом": Земфира обратилась к народу после срыва

Известная певица Земфира сделала заявление. Артистка обратилась к фанатам и прочей заинтересованной общественности с просьбой об уважении и "личном пространстве".

На своей официальной страничке в социальной сети Facebook певица Земфира Рамазанова опубликовала обращение. Артистка призналась, что устала от чрезмерного внимания, и попросила оставить ее в покое. Экстравагантная исполнительница подчеркнула: несмотря на то, что она смогла с некоторыми фанатами построить нормальные отношения, те в какой-то момент срывались. А ведь Земфире уже 41 год, из которых она на сцене почти 20. Практически половину жизни певица отстаивает право на приватность.

"Как это бывает – просыпаюсь , получаю письмо : привет , я расскажу тебе правду про тебя , я так люблю тебя , и даже если ты будешь не со мной, я все равно буду любить тебя (вот мой телефон). я вытащу тебя из ямы , я буду твоим светом в окне , я , я , я . жутко . неприятно . понятно , что не я одна являюсь "жертвой" ненормальных , помешанных людей , но говорить я могу только от своего имени ."они" спали на коврике моей квартиры , писали мне по 50 писем в день , звонили по 4 часа подряд в дверь , и требовали , требовали . выйди , открой , поговори , "ты не понимаешь" . и даже те , с которыми , казалось у меня установились человеческие отношения , срывались . требовали и атаковали . я живу под этим прессом почти 20 лет . мне уже 41 год ) что мне нужно ? а что нужно человеку в 40+ ? уважение . личное пространство . выбор . спасибо (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Земфира.

Многочисленные подписчики поддержали артистку, но отметили, что такая реакция фанатов – неизбежная составляющая популярности. "Я тоже много кого люблю но никогда в жизни не полезу к артисту....это низко это не интелегентно ....поидурков много...за карьеру можно и привыкнут", "Земфира вы самая лучшая естественно люди фанатеют......это действительно цена популярности....", "Вы творец, Земфира! И не можете кому-то принадлежать. Мы любим вас за ваши песни. Поэтому продолжайте радовать нас своим творчеством и не переживайте из-за таких моментов! Удачи!" – обратились к певице комментаторы.