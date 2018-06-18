"Ошибка природы!" – лохматый Галкин пережил страшное унижение
На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала фотографию Галкина с растрепанными волосами. Ниже звезда лаконично подписала: "С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОЙ ЛЮБИМЫЙ!!!❤️❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".
Поклонники Максима присоединились к Пугачевой в комментариях. Юмористу желали долгих лет жизни, отменного здоровья, добра и мира в семье. "Максим！С Днем Рождения！Здоровья, любви и счастья тебе, твоим деткам и любимой Алле!", "Максим!!!!! Поздравляю!!!!!! Вы необыкновенный! И с вами необыкновенная женщина! И детки у вас необыкновенные!!! Будьте здоровы и счастливы!" – писали почитатели таланта Галкина.
К сожалению, были и те, кто очень хотел испортить настроение артисту. Они пытались унизить его, намекая на брак с Аллой Борисовной и издеваясь над его "лохматой" прической.
"Максим До сих пор берется за старое ?", "каждый
по отдельности -замечательные, талантливые люди... но все вместе – ошибка
природы... в любом случае, с днем рожденияtsubanevaКакого любимого...стыдно
было бы бабушке...ой как стыдно то...но видимо у вас стыда и вовсе нет ...", "Читаешь
комментарии и думаешь,есть же люди,которые обязательно ложку дегтя ливанут,вот
уж знатоки жизни,в своей разбирайтесь", "Какого любимого...стыдно было бы
бабушке...ой как стыдно то...но видимо у вас стыда и вовсе нет ...", "Etot brak nepravilnıy,ona emu v babuşki goditsa🙄", "Можно было выложить
фото более удачное , вымотавшийся какой-то", "Смени стрижку.она все портит", -
писали завистники в микроблоге Примадонны.
Ну вот и настал , этот замечательный летний день,18 июня, а ведь именно только в такой день яркий ,добрый ,тёплый и солнечный день, как и он сам, мог появиться на свет замечательный МАКСИМ ГАЛКИН @maxgalkinru ✌️������������������ С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ДОРОГОЙ ДРУГ! С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ КОРОЛЬ СМЕХА!�� С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, ПОТРЯСАЮЩИЙ ОТЕЦ ДВУХ АНГЕЛОВ И ВЕРНЫЙ ЛЮБЯЩИЙ МУЖЧИНА РОСКОШНОЙ ЖЕНЩИНЫ��������! Самое главное- будь здоров и всегда так же востребован как Артист как вчера и сегодня! АНШЛАГОВ И ВЕРНОЙ, ЛЮБЯЩЕЙ ТЕБЯ , КАК ТЫ ЕЕ-ПУБЛИКИ!! Твой Ф.К. ( конечно было сложно что то придумать более оригинальное, чем твоё поздравление в мой ДР, но тем не менее мы , с твоими калмыкскими поклонниками в г. Элисте, очень старались, а БУДДА нам помогал��) #максимгалкин #деньрождения #друзья #любовь #семья #детиижена
Добавим, что сегодня Максима Галкина поздравили многие отечественные звезды. Певица Кристина Орбакайте, музыкант Игорь Николаев, исполнительница Юлия Савичева и поп-король Филипп Киркоров опубликовали свои искренние пожелания Максиму в соцсетях.
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