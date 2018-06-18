"Ошибка природы!" – лохматый Галкин пережил страшное унижение

Сегодня, 18 июня, празднует 42-летие юморист Максим Галкин. В Сети его уже поздравили: любимая супруга певица Алла Пугачева, звезды отечественного шоу-бизнеса, а также многочисленные поклонники. Близкие, друзья и почитатели адресовали Максиму много теплых слов, чего не смогли пережить злопыхатели.

На своей странице в Instagram Примадонна опубликовала фотографию Галкина с растрепанными волосами. Ниже звезда лаконично подписала: "С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, МОЙ ЛЮБИМЫЙ!!!❤️❤️❤️❤️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)".

Поклонники Максима присоединились к Пугачевой в комментариях. Юмористу желали долгих лет жизни, отменного здоровья, добра и мира в семье. "Максим！С Днем Рождения！Здоровья, любви и счастья тебе, твоим деткам и любимой Алле!", "Максим!!!!! Поздравляю!!!!!! Вы необыкновенный! И с вами необыкновенная женщина! И детки у вас необыкновенные!!! Будьте здоровы и счастливы!" – писали почитатели таланта Галкина.

К сожалению, были и те, кто очень хотел испортить настроение артисту. Они пытались унизить его, намекая на брак с Аллой Борисовной и издеваясь над его "лохматой" прической.

Публикация от ALLA PUGACHEVA (@alla_orfey) 17 Июн 2018 в 11:52 PDT

"Максим До сих пор берется за старое ?", "каждый по отдельности -замечательные, талантливые люди... но все вместе – ошибка природы... в любом случае, с днем рожденияtsubanevaКакого любимого...стыдно было бы бабушке...ой как стыдно то...но видимо у вас стыда и вовсе нет ...", "Читаешь комментарии и думаешь,есть же люди,которые обязательно ложку дегтя ливанут,вот уж знатоки жизни,в своей разбирайтесь", "Какого любимого...стыдно было бы бабушке...ой как стыдно то...но видимо у вас стыда и вовсе нет ...", "Etot brak nepravilnıy,ona emu v babuşki goditsa🙄", "Можно было выложить фото более удачное , вымотавшийся какой-то", "Смени стрижку.она все портит", - писали завистники в микроблоге Примадонны.



Добавим, что сегодня Максима Галкина поздравили многие отечественные звезды. Певица Кристина Орбакайте, музыкант Игорь Николаев, исполнительница Юлия Савичева и поп-король Филипп Киркоров опубликовали свои искренние пожелания Максиму в соцсетях.