Умирающая Фриске оставила любовнику секретное послание

Петр Никитин дал большое интервью, где рассказал об отношениях с Фриске. Как оказалось, звезда незадолго до смерти решилась на необычный шаг: она посвятила песню любимому

Танцор, который пять лет состоял в отношениях со звездой, считает, что песня "Плачь и умоляй" посвящена ему и описывает их отношения. Эта композиция не успела стать хитом, но он считает ее "лебединой песней" их роману.

По его словам, был период, когда Жанна начала выздоравливать. Коллектив певицы уже начала репетировать постановку под новый трек. Предполагалось, что скоро к ним присоединится Фриске. Но этого не произошло – ее состояние снова ухудшилось и она умерла.

Ранее Никитин рассказал, что познакомился с Жанной на съемках клипа "Лето" более 10 лет назад, после чего и завязался их роман. Сначала он развивался по всем правилам конспирации. Они продолжали вместе работать, при посторонних называя друг друга по имени-отчеству, но мечтали об общем будущем.

Впоследствии они вместе отдыхали на островах, а в Москве встречались в элитном коттеджном поселке "Красновидово". Певица снимала дом в двух шагах от того, где потом жили Дмитрий Шепелев с Платоном.