Сестра Фриске довела до слез трогательным обращением

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья в годовщину смерти артистки пожаловалась на то, что никак не может смириться с тяжелой утратой. Пользователи сети отреагировали на слова скорби.

Спустя три года после смерти певицы Наталья опубликовала пост в Instagram, почтив память умершей сестры. "Все равно не чувствую я что тебя больше нет...Для меня ты всегда жива!", – написала Наталья, сопроводит пост фотографией Жанны, где она изображена с крылья ангела, сидящего на облаках.

Одна из подписчиц отметила, что до сих пор не знает, как жить с такой утратой. "Эта боль непройдет никогда, словно вырвали сердце с корнями. как же рано от нас ты ушла наша милая, славная Жанна! (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.) Учиться будем без тебя мы жить, не знали как, лишь время в том поможет! Задача вам теперь родителей хранить, раз Жанну нам вернуть никто не сможет", – написала она.

Публикация от Natalia Friske (@friske_natalia) 15 Июн 2018 в 5:06 PDT

Другие пользователи также заявили, что Фриске навсегда останется в сердцах поклонников. "И сколько бы не пролетело лет, я буду ее помнить всегда...", – указала девушка. "Жанна жива в нашей памяти и в наших сердцах. Любим, будем помнить всегда", - согласился с ней другой спикер.

Пользователи согласились с Натальей в том, что любимый человек навсегда остается в сердце. "Смерть не может людей разлучить на век и захлопнуть за ними дверцу, разве может уйти дорогой человек, если он остаётся в сердце", – написал подписчик.

Одна из поклонниц рассказала, что в день смерти певицы плакала, празднуя свой день рождения. "Три года назад принимая 15 июня 2015 поздравления С Днем Рождения я одновременно плакала. Ушла из жизни наша Жанна.....мне не верится до сих пор", – добавила она.

Напомним, что певица умерла 15 июня 2015 года после продолжительной болезни. У нее был диагностирован рак мозга. Фриске начала свою карьеру в составе группы "Блестящие" в 1996 году. В 1996 году Жанна начала творческую карьеру солисткой в популярной музыкальной группе "Блестящие". В 2003 году начала сольную карьеру, а уже через год дебютировала в кино.