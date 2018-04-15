Звезду "Дома-2" поздравляют с беременностью

Бывшие участники проекта "Дом-2" Саша Артемова и Евгений Кузин ждут прибавления, считают пользователи Сети. Слухи о возможной беременности появились после двусмысленного комментария.

Кузин выложил на своей странице в социальной сети Instagram необычную фотографию. "Сердце в нас", – подписал снимок он, сопроводив текст изображением трех сердец.

Пользователи тут же начали искать тайный смысл в послании. Комментаторы решили, что Артемова забеременела.

"Это было давно понятною судя по тому что Сашуля носит очень свободные вещи , и немного набрала вес. здорово поздравляю (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.)" – пишет поклонник пары. "С пополнением вас жень", – добавляет другой.

Публикация от Дентал Клиник Плюс (@kuzin_zhenya) 14 Апр 2018 в 2:29 PDT

Были среди комментаторов и скептики. Далеко не все поверили, что Артемова на самом деле ждет ребенка. "Господи,вот народ ! Уже и беременность придумали, в обычной подписи намеки увидели", – отмечает пользователь. "Успокойтесь ребята,вы чего???Саша пока не беременна....Выложили простое красивое фото,а вы сразу со своими догадками..... как с цепи все сорвались.....", – поддержал второй.

Публикация от Дентал Клиник Плюс (@kuzin_zhenya) 2 Апр 2018 в 3:23 PDT

Напомним, что Кузин и Артемова только недавно сыграли свадьбу. Пара воспитывает мальчика – сына бывшего участника телестройки и Маргариты Агибаловой.