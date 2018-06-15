Подружка из России сдала Робби Уильямса после грубости на ЧМ-2018

Неприличный жест певца Робби Уильямса на открытии чемпионата мира по футболу в Москве обсуждают по всему миру. Кому был адресован средний палец, сам певец не говорит. Объяснение журналисты получили от его подруги.

По словам некой барышни, которая переехала из Екатеринбурга в Великобританию и лично знакома с Уильямсом, артист не намеревался оскорбить зрителей. Неприличная выходка была адресована исключительно парламенту Туманного Альбиона.

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"В Британии Робби находится под огромным давлением, его обвиняют в связях с Владимиром Путиным. Наша желтая пресса выставила его в худшем свете. Но я знаю его уже десять лет. Робби последний человек, от кого можно ожидать каких-то политических игр, интриг. Черт возьми, это же Робби Уильямс! Он даже не стал комментировать свой поступок. Он просто показал этот жест и все. И он показал его британскому парламенту. Поверьте, они здесь уже успели это обсудить. Прессу Великобритании сейчас по-настоящему штормит. А Робби даже не получил ни цента за свое выступление на ЧМ–2018. Что касается связей с Путиным, то они даже не встретились", – цитирует анонимного информатора сайт "Комсомольская правда".

Надо заметить, что на родине многие осудили Уильямса за выступление в России. Так, финансист Уильям Браудер назвал его поступок "позорным". Британский депутат Стивен Доути, сказал: "Удивляет и расстраивает, что Уильямс готов получать гонорары от FIFA и России, которая производит попытки разрушить демократию в нашей стране и других странах".

Добавим, что Уильямс – страстный футбольный болельщик. Среди его любимчиков – клубы "Челси", "Манчестер Юнайтед" и команда из его родного города Сток-он-Трента "Порт Вейл".