Ведущая Андреева оголилась в новостях

Екатерина Андреева появилась перед камерами в необычном виде. Телеведущая предстала не в привычном пиджаке, а в неформальной футболке.

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram Екатерина Андреева опубликовала видео, которое сделано прямо на ее рабочем месте – в студии новостной программы "Время". Причем перед зрителями лицо Первого канала предстало не в привычном строгом образе, закрытой одежде и с убранными волосами, а в красной футболке, оголяющей руки.

Оказывается, Екатерина нарядилась специально для чемпионата мира по футболу, который накануне, 14 июня, стартовал в России. "Не знаю, как там наши футби готовы к дальнейшим играм, а я головой бью что надо, учитывая ,что это первый раз – да еще таким мячом⚽️⚽️⚽️ (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим.ред.)" – написала Андреева.

Телеведущая продолжила свою мысль: "А мяч потом сразу забрали и утащили на Чемпионат. Но все равно я по нему шарахнула раньше Роналдо, Неймара ,Месси и Салаха!😜Колдуем на хорошую игру для наших⚽️⚽️⚽️🤾‍♂️🤾‍♂️🤾‍♂️🤾‍♂️И просто наслаждаемся таким замечательным турниром – игры все будут интересные".

Публикация от Екатерина Андреева (@ekaterinaandreeva_official) 15 Июн 2018 в 2:07 PDT

Многочисленные подписчики отреагировали на публикацию. "Круто!!! Вау ...Катюша👏👍⚽⚽⚽", "Катюша, ГОЛ!!!!😜", "Катя, Вы как всегда на высоте👍💪🇷🇺", "Катерина, первоклассный удар!✅❤️", "Катя, частичку Вашей энергии и позитива надо передать нашей сборной! И все у них получится!⚽️" – высказались поклонники.