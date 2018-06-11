Иван Ургант рассказал о переезде в Израиль

Известный российский телеведущий, актер и шоумен Иван Ургант прокомментировал слухи о своей поездке в Израиль, во время которой он якобы получил гражданство этой страны. Он подтвердил, что поездка состоялась.

Новость о том, что Иван Ургант получил гражданство Израиля и едва ли не сбежал из России возымела в отечественном информационном пространстве эффект разорвавшейся бомбы. Накал страстей подогревал тот факт, что о планах ведущего не знал даже его родной отец, а сам он не выходил на связь со своими подписчиками в Instagram.

Впрочем, шоумен не долго держал паузу. Уже днем 11 июня он опубликовал на своей странице в Instagram пост, в котором рассказал о поездке за границу. "Друзья!Подписчики!Спасибо всем за такое волнение и беспокойство) Я действительно уехал в Израиль...На два дня (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – отметил Иван Ургант. "Здесь похоронены женщины, которые меня воспитали и которых я очень люблю – моя прабабушка и моя тетя", – объяснил он свой визит.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 11 Июн 2018 в 3:02 PDT

Кроме того, ведущий скептически отнесся к информации о своем бегстве из страны. Он рассказал, что никакого переезда не состоялось и, более того, не планировалось. "Я остаюсь гражданином России, очень люблю свою страну и уезжать из нее не собираюсь. Из уважения к моей семье прошу: не пугайте мою бабушку Нину Николаевну моей мифической эмиграцией!", – призвал Иван Ургант.

Публикация от Иван Ургант (@urgantcom) 22 Мар 2018 в 8:46 PDT

Примечательно, что шоумен отключил возможность оставлять комментарии под этой записью. Так что поклонники не смогли поделиться своей радостью по поводу прояснения ситуации. Впрочем, некоторые пользователи Сети обратили внимание, что Иван Ургант нигде прямо не указал, что он не получал второй паспорт – гражданина Израиля. Ведь получение этого документа не обязывает человека отказываться от первого гражданства.