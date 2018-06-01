Малахову пригрозили отлучением от телевидения

Уже около года российский народ задается вопросом доколе отечественные телевизионщики будут издеваться над легендарными личностями ушедшей эпохи. Бесконечное копание в грязном белье на передачах типа "Пусть говорят" и "Прямой эфир" порядком надоело нашим гражданам. То и дело в Сети и не только вспыхивают бурные дискуссии о необходимости преобразования сетки вещания отечественного эфира, однако воз и ныне там.

С похожей проблемой столкнулись не только жители России. Подобные "грязные" телепроекты оккупировали экраны на всем постсоветском пространстве, а некоторые зарубежные политики даже пытаются бороться с этой нехорошей тенденцией.

К примеру, новоиспеченный премьер-министр Армении Никол Пашинян уже озадачился проблемой нравственного оздоровления вещания в своем государстве. "Наше телевидение понижает образовательный ценз нашего народа, например "Приоткрытые окна" (аналог российского шоу с Андреем Малаховым. – Прим. ред.) и все тому подобное. В новой Армении люди не должны смотреть, как кто-то копается в чужом белье. Мы никого ничего заставлять не будем, но серьезный разговор с генеральными директорами телекомпаний состоится", – заявил политик.

Публикация от Կիսաբաց Լուսամուտների Բոցերը (@kisabac_lusamutner_bocer) 19 Май 2018 в 9:20 PDT

Интересно, если Пашинян выполнит свое обещание и расчистит от скверны телевизоры армянских обывателей его примеру последуют представители политических элит из других стран? Сможем ли мы, зрители России, требовать таких же преобразований у себя? Мы решили выяснить, как оздоровление эфира в соседней стране повлияет на наше с вами вещание. С этим вопросом Dni.Ru обратились к члену экспертного совета при Госдуме по развитию информационного общества и СМИ Вадиму Манукяну.

"Да, это весьма интересный сигнал. Еще ни разу на постсоветском пространстве лидер страны не высказывался о том, чтобы закрыть скандальные шоу, главной целью которых является перетряхивание грязного белья известных людей и что самое безобразное, в том числе и людей уже умерших. Если этот прецедент в Армении все же произойдет, то я надеюсь, что это станет очень мощным сигналом к нашему Андрею Малахову в том плане, что он со своими темами шоу тоже однажды может надоесть и его выгонят с федерального ТВ за то, что он долгие годы "верой и правдой" понижает образовательный ценз российского народа", – пояснил Вадим.