Малахов много лет скрывал жуткое убийство

Актриса Регина Мянник через два с половиной года после смерти мужа решилась рассказать правду. Обнародование этой информации сулит ей большие неприятности, однако женщина больше не может молчать.

В программе "Прямой эфир" Регина рассказала Андрею Малахову, что ее мужа Георгия Новикова, с которым она прожила в браке десять лет, убили. Актриса боится, что эта информация может попасть в распоряжение нехороших людей, поэтому решила сама признаться в этом с телеэкрана.

Малахов добавил, что знал о случившемся, однако ради благополучия Мянник хранил ее скелеты в шкафу. Регина считает, что пока следствие не завершилось, не стоит говорить о деталях, о предполагаемых исполнителях преступления и заказчиках этого дикого кровопролития на федеральном канале. "То, что случилось после, было ужасно. Но мы не сможем обсуждать подробности, потому что уголовное дело ведется", – отметила артистка. Звезда всерьез опасается за свою жизнь.

Мянник находилась в Англии, когда ее супруга не стало, об этом ей сообщили по телефону. В тот момент актриса просто "окаменела от горя". Звезда до последнего не верила в случившееся.

Публикация от Regina Myannik/ Регина Мянник (@regina_myannik) 15 Фев 2018 в 10:01 PST

"Дети мои очень любили Геру, и он был им большим другом. Когда мы поженились, у меня уже было двое детей (сыновья Степа и Никита от первого брака с врачом). Гера был преуспевающим в своей профессии юристом. Мои дети учатся в Англии почти десять лет. Когда Гера умер, ему было 38 лет", – с дрожью в голосе рассказала звезда.

Мянник призналась, что долгое время просто задыхалась от горя, но при этом не прибегала к помощи транквилизаторов и алкоголя. Немного придя в себя, артистка решила уладить кое-какие бумажные дела, связанные со смертью с супруга. Она обнаружила, что все банковские карточки ее мужа пусты.