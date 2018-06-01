"Позорище какое-то": Рапунцель вывалила грудь в забегаловке

Звезду "Дома-2" Ольгу Рапунцель опять распекают в Сети. Девушку снова упрекнули в недобросовестном исполнении родительских обязанностей.

Все началось с того, что супруг Ольги Дмитрий Дмитренко опубликовал в Instagram Stories в формате видеозаписи. "Пришли в такое замечательное место – в кафешку, заказали чай с молоком. Вот сидит жена, кормит доченьку. Зая моя. А сейчас будем кушать салат "Цезарь". Нам – приятного!" – прокомментировал Дима на камеру и показал супругу, которая сидит за столиком заведения и кормит малышку.

На видео невозможно разобрать: ребенок ест из бутылочки или сосет грудь. Однако почитатели пары были возмущены поведением мамочки. Некоторые выступали против кормления грудью в общественном месте, мол, есть специально отведенные для этого помещения и не нужно вываливать свои прелести на виду у всех. Другие же отмечали, что если малышка на искусственном питании, то бутылочку обязательно нужно придерживать рукой.

"Лицо дочки они не показывают, имя не говорят, зато то, как она ест молоко – пожалуйста. Странные вы, бренды (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Она грудью кормит что ли? Ничего не стесняется!", "Увидела видео, где Рапа кормит дочь в забегаловке. Ну что могу сказать – позорище какое-то", – высказались пользователи Сети.

Публикация от Дмитрий Дмитренко (@dmitry_dmitrenko) 29 Май 2018 в 3:58 PDT

Добавим, что это не первый раз, когда молодую маму упрекают в халатности по отношению к дочери. Недавно одна из посетительниц кафе, которая как-то ужинала в одном ресторане со звездной семьей, написала в соцсетях, что стала свидетелем небрежного отношения Дмитрия и Ольги к малышке. Молодые родители были так увлечены фотосессией, что совсем забыли об орущей девочке и даже не подходили к ней.