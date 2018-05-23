Рапунцель из "Дома-2" забыла новорожденную дочь в ресторане

Участница телепроекта "Дом-2" Ольга Рапунцель совершенная мама только на словах. На деле – все намного прозаичнее.

Ольга то и дело выкладывает в соцсети милые снимки с коляской и не забывает напомнить поклонникам, какая она вся из себя хозяйственная. Под последней публикацией в Instagram она написала, мол, так много внимания уделяю дочери, что даже не остается времени на приготовление пищи.

"Люблю пешие прогулки 👍😍могу гулять часами 👌так вот,нагуляли аппетит и зашли в наш любимый семейный ресторан поужинать ,все уже знают ,что мы любим покушать 😊Мы обжоры 😄скажу так ,дома готовлю ,все делаю по дому , я чистоплюй 😉но иногда можем позволить себе поужинать в ресторане ! В общем ,во время беременности любила готовить ,а сейчас появилась малышка и все время 24/7 уделяю нашей крохе👼🌸💗 и честно говоря ,готовить дома стала реже (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – пожаловалась она в соцсетях.

Однако среди подписчиков Ольги нашлись свидетели этого семейного ужина. Одна из посетительниц кафе написала в комментариях под постом, что во время этого приема пищи Дима и Оля не уделяли должного внимания ребенку. Молодые родители были так увлечены фотосессией, что совсем забыли об орущей девочке и даже не подходили к ней.

Публикация от Ольга Рапунцель (@olyarapunzel) 22 Май 2018 в 2:03 PDT

"Три часа, которые вы там находились, были посвящены селфи, а не малышке. Вас фоткал весь персонал кафе, но вы были недовольны. То кроссовки в кадр не вошли, то освещение не то. Даже мой маленький сын заметил вас и спросил: "А что девушка столько фоткается, у нее же ребенок плачет?" - отметила женщина.

"Мне кажется, когда ребенок плачет, как-то не до кроссовок. Подруга разъяснила мне, кто и что. Дима вел себя абсолютно спокойно, а вот Ольга была недовольна всем и вся. И еще меня просто убило, что коляска с наклейками "ДОМ-2", – подытожила неравнодушная пользовательница. Комментаторы разделились, кто-то встал на защиту нерадивых родителей – мол, со всеми бывает и не стоит нагнетать, другие же настоятельно порекомендовали молодым уделить внимание дочери.