Петросян обнародовал обращение болезненно худой Степаненко

Евгений Петросян выложил видео, на котором запечатлена его супруга Елена Степаненко. Юмористка объяснила, как умудрилась похудеть на 46 килограммов, и заявила, что никаких специальных препаратов не пила.

На видео, которое Евгений Петросян обнародовал на своей официальной страничке в социальной сети Instagram, Елена Степаненко, которую сложно узнать из-за резкого похудения, обращается ко всем, кто пользуется интернетом.

"У Елены Степаненко, к моему сожалению, нет своего аккаунта в Instagram. Поэтому она попросила меня опубликовать ее видеоответ всем тем, кто интересуется ее преображением. Желаю всем удачи!" – подписал видео Петросян.

Юмористка, которую сняли в кафе, облаченная в белую с синими цветами одежду, обратилась ко всем своим поклонникам. "Дорогие мои женщины, хочу к вам обратиться с посланием. Поскольку у меня нет ни Instagram, ни Facebook, я не захожу в интернет, мне сказали, что в интернете очень много рекламируют разных средств, на которых я якобы похудела: таблетки, капсулы, чаи. Это неправда! Я ничего этого не покупала и ни на чем не худела", – опровергла информацию Степаненко.

Публикация от Евгений Петросян / Official (@petrosyanevgeny) 31 Май 2018 в 3:28 PDT

Артистка объяснила, как ей удалось сенсационно сбросить вес. "Нужно так: шесть раз в день есть то, что помещается в ладошку. Вот видите, что у меня, – салат. И, пожалуйста, лимонад. Вот и все... И два литра воды! Больше ничего", – рассказала юмористка.

Однако не только благодаря питанию она сумела избавиться от лишних килограммов. "Еще хорошее настроение. Любить друг друга и желать всем счастливого вечера, дня и утра", – завершила свое обращение Елена Степаненко.

Поклонники пришли в восторг и рассыпались в комплиментах. Однако худоба артистки многим показалась болезненной – ей пожелали крепкого здоровья. "Елена Степановна ! удачи Вам во всем. А самое главное здоровья 🌹🌹🌷🌷🌷❤", "Здоровья вам и счастья", "Здоровье вам 🙏", "Всего самого лучшего и доброго вашей семье!!! А полнее Елене шло больше)))", "Она конечно хороша, но пухленькая была лучше (орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказались фанаты.