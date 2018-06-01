Скандал вынудил Крутого уехать в глухое село

В международном детском центре "Артек" продолжается конкурс популярной музыки "Детская Новая волна". С ее художественным руководителем Игорем Крутым встретился корреспондент Dni.Ru.



В конкурсе в этом году принимает участие певица с Украины, но Игоря Яковлевича это обстоятельство не смущает. "Мы оцениваем не страну, а качество продукта", – заметил композитор. О переносе мероприятия в другое место, как было в случае с "Новой волной", он не думает. Конкурс в "Артеке" проходил еще до всех геополитических перетрубаций. А в этом году вовсе обрел новую площадку и выглядит очень масштабно.

Крутой признался, что в детстве о том, чтобы попасть в "Артек", он и мечтать не мог – мама была простым лаборантом санэпидемстанции, а отец работал экспедитором. Да и вся жизнь могла у него сложиться иначе, если бы не скандал, случившийся в юности. "Меня не приняли в Киевскую консерваторию, потому что я не сдал обязательную тогда для всех историю КПСС, – признался композитор. – После этого я был вынужден целый год преподавать музыку в сельской школе – играть на баяне".

"Но все, как оказалось, к лучшему, – продолжил Крутой. – В итоге я поступил в Николаевский пединститут и во время учебы там познакомился с Александром Серовым, для которого начал писать песни". А консерватория в его жизни потом все-таки случилась – в Саратове.





Сегодня Игорь Крутой – самый востребованный в стране композитор. Его песни есть в репертуаре Аллы Пугачевой, Ирины Аллегровой, Николая Баскова, Лаймы Вайкуле и других звезд. Созданная им Академия популярной музыки считается самой престижной школой молодых исполнителей.

