Ухажер-эскортник при всех завалил Бузову

В Сети появилось видео, на котором Ольга Бузова тщетно оказывает сопротивление участнику "Дома-2" Роману Гриценко. Ухажер буквально впился в губы поющей ведущей и завалил ее на бревна.

Видео представляет собой отрывок из свежего выпуска скандально известного реалити-шоу "Дом-2". Участники сидели на лобном месте, с ними – ведущие Влад Кадони и Ольга Бузова. Последняя выглядела весьма ярко благодаря броскому макияжу и приделанной к голове длинной косе.

Все началось с того, что Ольга спросила на всю поляну, мол, неужели никому не нравится Влад. Кто-то из девочек ответил, что нравится. "Тогда целуй!" – приказала Бузова. Не успела девушка встать, как Кадони стремглав покинул лобное место. Правда, далеко убежать не удалось – его поймал другой участник реалити-шоу и буквально на руках принес обратно к костру.

В этот момент Бузова подвела к Кадони девушку, и та его поцеловала в щеку. В губы не получилось, но Ольга не стала настаивать, и Влада отпустили. "А вы чего аплодируете? Вы бы хоть раз так сделали – тоже подошли и поцеловали!" – обратилась к другим участникам Бузова.

Кадони отреагировал и призвал ее давнего ухажера Романа Гриценко к немедленным действиям. Того не пришлось долго упрашивать. Гриценко, с довольной улыбкой приговаривая: "Давай! Ты сама напросилась", схватил сопротивлявшуюся Бузову за голову и поцеловал в губы, при этом завалив назад, на бревна.

Публикация от dom2_reality (@dom2_reality) 31 Май 2018 в 8:36 PDT

Участники взорвались криками, свистом и аплодисментами. Обрадовались и те парни и девушки, которые находились на Сейшелах и могли наблюдать за действом через большой экран телевизора. "Подождите, ребята... Вот тебе не стыдно? Что я скажу своему парню?" – отсмеявшись, спросила у Гриценко Бузова. "У тебя нет парня", – ответил он.

Ранее прошла информация, будто Роман Гриценко занимался эскортом. Влад Кадони прямо спросил у красавчика, правда ли это. Вначале Роман со смехом опроверг эти сообщения, однако когда Влад начал настаивать, разозлился. "Я добрый парень на самом деле. Всегда с самоиронией отношусь ко многим вопросам, но говорить, ***, что я эскортом занимаюсь, уже перебор!" – заявил он и покинул площадку.