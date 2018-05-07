Мошенники наживаются на могиле Яковлева из "Иванушек"
"Памятник будет выполнен из камня. На фасаде будет мозаика в виде дубовых листьев – символа памяти и скорби", – отметил Радов. По словам мужчины, панно выложит другой прославленный архитектор Марко Бравуро.
"Для монумента отольют бронзового снегиря. В память о 15 годах, проведенных Олегом в "Иванушках", и, конечно, одноименной композиции. Его изготовит архитектор Андрей Волков. Что же до сроков исполнения, то, скорее всего, работа будет готова в конце мая, как раз к годовщине смерти моего друга. Даже чуть раньше. Цена памятника – где-то полтора-два миллиона рублей", – рассказал Роман.
Добавим, что пока наследники занимаются реализацией своего замысла, за могилой ухаживает девушка Олега Александра Куцевол. Недавно в своем микроблоге барышня опубликовала снимок, на котором последнее пристанище певца было выкрашено в оранжевый цвет. Ниже Александра подписала "У нас ярче всех".
Увидев публикацию, поклонники возмутились. Фанаты недосчитались шести корзин и двух гранитных ваз, которые они установили на могиле Яковлева за собственный счет. Выяснилось, что Александре изначально не понравилась инициатива обожателей по благоустройству могилы, она даже назвала их в своем Instagram мошенниками, которые пытаются нажиться на памяти певца. Финансовые вложения обычных граждан оказались напрасными. На последнем пристанище артиста вновь пусто, сообщает сайт "Комсомольская правда".
Отметим, Куцевол считает, что имеет право не только распоряжаться захоронением Яковлева, но и претендует на наследство певца. Она пытается оспорить завещание, оставленное Олегом за полгода до смерти, в котором она не упомянута. По желанию покойного имущество должно достаться его другу Роману Радову и его племяннице Татьяне Яковлевой. Певец оставил наследникам несколько квартир в Москве общей стоимостью в 50 миллионов рублей, антикварную мебель и подлинники картин Сальвадора Дали и Рустама Хамдамова.
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