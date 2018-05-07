Мошенники наживаются на могиле Яковлева из "Иванушек"

Близкие усопшего Олега Яковлева разработали проект памятника, который в скором времени будет установлен на месте захоронения Яковлева. Друг и по совместительству наследник Олега Роман Радов рассказал журналистам, что эскиз надгробия был создан любимым художником Олега – Рустамом Хамдамовым.

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