Бузову заметили в жестком иностранном порно

Поклонники поражены увиденным. И теряются в догадках.

Молодой горячий самец зубами сдирает чулки c сексуальной красотки в облегающем леопардовом боди. Девица держит его за волосы и явно готовится к коитусу. Казалось бы, в этом сюжете для порнофильма нет ничего необычного. Только вот одна пикантная деталь – в кадре из этой картины для взрослых многие заметили... Ольгу Бузову.

На самом ли деле в кадре мы видим знаменитую телеведущую "Дома-2" или просто похожую на нее немецкую порнозвезду? Люди поражены и теряются в догадках. Во-первых, Бузова давно не блондинка, во-вторых, вряд ли бы она стала сниматься в эротическом фильме – ей хватает и других доходов. Это даже позволяет ей раздаривать квартиры в центре Москвы друзьям и сотрудникам. Так что порнуха – слишком мелко для нее.

Напомним, что ранее пользователи интернета приняли порнозвезду Эллу Хьюз за дважды изнасилованную Диану Шурыгину. На своей официальной страничке в микроблоге Элла опубликовала несколько снимков со съемок эротического кинофильма. Причем на одном из них Хьюз запечатлена с обнаженной грудью и оголенными ягодицами. Хотя снимающий порнопародию на фильм "Ведьмак" режиссер Дик Буш, специализирующийся на порно, вряд ли даже представляет, кто такая Шурыгина и чем она прославилась в России.