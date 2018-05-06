Дочь Волочковой затравили за неожиданную выходку

Дочь танцовщицы Анастасии Волочковой Ариадна вновь оказалась в центре скандала. На этот раз на девочку набросились из-за кадра, который появился на ее личной странице в социальной сети Instagram.

Пользователей возмутила последняя публикация Ариадны. Подписчики заподозрили, что дочь Волочковой начала получать деньги за рекламные снимки в социальной сети.

Фотография вызвала волну возмущения. Похоже, никто не ожидал, что на странице маленькой девочки будет появляться реклама. "Неужели вы так нищенствуете, что уже и ты рекламируеш что попало? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – вопрошает один из комментаторов. "Маманя алименты пропила и в кино только за рекламу теперь?", – уточняет второй.

Девочку буквально затравили в Instagram. Защитники Ариадны предположили, что некоторые забывают, что она еще ребенок. "Ариша, старайся не читать плохие ,злые комментарии, увидела плохое слово раз и в черный список", – советует один из пользователей.

Публикация от Волочкова Ариадна (@ariadna_volochkova) 7 Апр 2018 в 1:49 PDT

Тем не менее, на момент публикации негативные комментарии удалены не были. В перепалку с подписчиками девочка вступать не решилась.

Напомним, недавно Ариадне досталось из-за фотографии с мамой. Как писали Dni.Ru, девочку обвинили в похабщине. Ребенок и тогда не ответил на критику пользователей.