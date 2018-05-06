Галкин возмутил хамством в беседе о ветеранах Великой отечественной

Поведение ведущего Максима Галкина во время записи передачи "Сегодня вечером" на Первом канале вызвало скандал. Его обвинили в хамстве по отношению к гостям – знаменитым артистам и прославленным режиссерам.

Скандальная программа вышла в эфир 5 мая. Она была посвящена советским фильмам о Второй мировой войне.

Некоторые пользователи были возмущены тем, как Галкин вел передачу. Комментаторы утверждают, что артист часто перебивал собеседников. "Единственный минус в вашей передаче,что не даёте высказаться многим гостям. Сегодня например, всё время обрывались Мережко,а ведь Юматов достоен,более длительного обсуждения. Может конечно это монтаж,каждый раз неудачный. Но замечаю это уже на котором выпуске (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред)", – пишет внимательный зритель.

На популярного ведущего буквально обрушились с критикой. "Галкин шутит не в тему, думает что он такой остряк шутник ! Неудобно за него,если люди возрастные сидят!" – возмущается один из пользователей. "Вел себя как настоящий хам, опять всех перебивал. Где же любимая Меньшова", – поддерживает другой.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 5 Май 2018 в 10:58 PDT

Примечательно, что многие комментаторы обрадовались тому, что Юлия Меньшова не вела передачу. "Так легко на одном дыхании.....убрать ее надо...не ее конек, только портит своим внешним видом...мимкой...жестами...одета как то по бабски", – заявлет зритель. "Действительно.я только прочитав ваш коммент понял почему так легко смотрелось(Меньшовой не было...)", – добавляет второй.

Напомним, что Максим Галкин и Юлия Меньшова являются соведущими программы "Сегодня вечером" на Первом канале. В некоторых выпусках в эфире они появляются поодиночке. Пользователи социальных сетей поочередно критикуют их за неподобающее поведение в кадре.