"Забухал": Галкин затерялся в поле

Юморист Максим Галкин позабавил поклонников роликом из зарубежной поездки. Артист продемонстрировал в своем микроблоге необычную европейскую достопримечательность.



В Instagram Максим опубликовал видео, на котором показывает подписчикам бескрайнее море желтых цветов. "Я сейчас нахожусь в Чехии. В моих любимых рапсовых полях", – протяжно комментирует супруг Примадонны. Галкин выглядит крайне довольным, он широко улыбается в камеру и треплет разлохмаченные волосы.

Поклонники оценили пост Максима: за несколько часов публикация набрала более трехсот тысяч просмотров и множество комментариев. Поклонники благодарили юмориста за подаренное настроение, просили артиста выкладывать больше позитивных видео и фото, бурно обсуждали пользу и вред этого травянистого растения, а также возможное использование рапса в быту и на производстве.

"Боже какая красота! 👍👍👍🌻🌻🌻🌻🌻🌻🌻", "Максим спасибо за позитив!За улыбки!За красоту!🙂🙂🙂", "О Боже кааакая крррасота..", "Красотааааа!!! Максим, выкладывайте побольше постов. Очень интересно вас смотреть!!! Спасибо и всех благ вам!!!", "У нас на Кубани в Краснодарском крае-поля не хуже, а может даже лучше!!!😀👍", – писали восторженные пользователи Сети.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 4 Май 2018 в 4:57 PDT

Многие по-доброму потешались над странной прической артиста, юмористу даже предложили услуги парикмахера. "Ну шевелюра у вас", "Что с волосами)))", "приходи уйму твои кудри", "Что за чуп на башке", "Максим,ты будь то вниз головой упал с самосвала,ну и причесон😁", "Максим,у Вас безумная прическа😂🙈" – не унимались поклонницы.

Были и те, кто решил, что взбудораженное настроение артиста имеет искусственную природу. Над затерявшемся в поле мужем Примадонны начали подтрунивать. "Забухал Галкин!", "Кайфовый по ходу рапс))) штырит по полной)))", "Ни че так тебя кроет!", – смеялись поклонники.