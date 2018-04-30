"Настоящий мужчина": сын Пугачевой довел народ до слез

Максим Галкин поделился с поклонниками новым семейным видео. На кадрах запечатлены дети юмориста и Аллы Пугачевой.

Пародист показал, как родные встретили его после некоторого отсутствия. "Веселимся по моему приезду с дальних берегов", – подписал видеозапись Галкин.

На кадрах Лиза показывает папе новые игрушки. Одна из коробок застряла и девочка не может самостоятельно ее достать. На помощь пришел брат. "Помочь", – просто спросил Гарри. Девочка тут же отошла и брат вытащил игрушку.

Такое поведение маленького мальчика умилило поклонников. Народ пришел в восторг от воспитания детей примадонны.

"Вот это мужское, небрежное "помочь", просто здорово!!!! берут пример с родителей! Настоящий мужчина растет", "Какие дружные , умные , красивве дети ! Замечательные родители . Очень приятно смотреть в доме смех и радость. Счастья Вам всегда", "Прям до слез, какая идиллия", – написали под видео поклонники Пугачевой (орфография и пунктуация авторов сохранены – прим.ред.).