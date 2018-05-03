Настырный участник "Дома-2" выстрелил в милующихся Яббарова и Рапунцель
Конфликта ничто не предвещало. Но юный колдун вдруг решил отомстить старожилу проекта за то, что недавно Илья Яббаров разбудил его, вылив ковш холодной воды. Турчин тоже не промах – взял в руки пистолет и рано утром заявился с ним в спальню Ильи и Алены Рапунцель, открыл балдахин милующихся голубков, наставил на них ствол и с криком: "Подъем!" выстрелил... К счастью, оружие было не боевое – в руках Никиты оказался всего лишь водяной пистолет.
Однако такая месть Никиты не понравилась Илье, и он попытался прогнать настырного парня. Напоследок юноша стрельнул водой из ружья в Яббарова и ушел. Затем, как сообщает dom2life.ru , была еще одна попытка повторить стрельбу из пистолета, но она закончилась очередным скандалом между Ильей и Никитой.
А накануне конфликта экстрасенс Никита Турчин не увидел совместного будущего у Ильи Яббарова и Алены Рапунцель. По словам медиума, изначально Илья руководствовался жаждой наживы, но с течением времени начал испытывать чувства к Алене.
Напомним, что сам Никита Турчин приехал на телепроект ради одной из участниц – Каролины Бабенко. Со временем девушка начала сомневаться в магических способностях молодого человека. Дело в том, что он с треском провалил несколько испытаний, которые ему предложили пройти другие участники шоу. Влюбленным пришлось расстаться. И сегодня Турчин и его экс-возлюбленная даже не разговаривают. Но Турчин заявил, что покидать проект из-за тяжелых отношений с Бабенко не планирует и постарается построить любовь с другой участницей шоу. Благо, желающих броситься на смазливого парня много.
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