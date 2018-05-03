Волочкова ищет быка-осеменителя для Цымбалюк-Романовской
"Виталина – девушка, конечно, интересная, – отмечает Денис. – И я понимаю, почему на нее в свое время обратил внимание Джигарханян. В ней есть женский манок. (Сам Джигарханян млел: "Я 83-й год живу на свете, но до сих пор есть женщины, актрисы… Я вижу, какая у нее грудь, какая у нее попочка, все вижу!" – Прим. ред). Но сейчас, мне кажется, красавица-Виталина совсем забила на свою личную жизнь. Я у нее несколько раз спрашивал, как складываются ее отношения на личном фронте, но она обходила эту тему стороной. Хотя вкратце обронила, что у нее никого сейчас нет. Она переживает свое одиночество. Молодая, талантливая, предприимчивая, деловая, хваткая, оборотистая – и без мужика. А приданое у нее какое – квартиры, деньги!"
"Такая дама, как Виталина, не должна быть одна, – сластолюбиво улыбается Сорокин. – Я считаю, что ей надо переключиться с квартирного вопроса и выяснения отношений с Джигарханяном на личную жизнь, надо найти новую любовь – желательно, своего ровесника. Ей нужен такой мужчина, с которым она бы почувствовала себя слабой, с которым забыла про проблемы, которые на нее навалились. Она достойна женского счастья – и на одном Джигарханяне свет клином сходиться не должен".
"Кстати, после выхода первой программы "Пусть говорят" про Виталину, ко мне стали обращаться многие солидные мужчины, которые просят познакомить их с Виталиной, – рассказал Денис. – Там есть и банкиры, и артисты. Она ведь зажигает не только Армена Борисовича. Думаю собрать лучших и передать их ненасытной Цымбалюк-Романовской. Может, покажу их перед этим главному секс-символу нашей сцены – Насте Волочковой, она, думаю, не откажется помочь в этом вопросе, посоветовать, выбрать. Я уверен: Виталине нужен бык-осеменитель, а не гламурный тусовщик. Только с таким она найдет свое счастье"
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