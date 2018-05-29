Победившая рак звезда "Дома-2" рассказала о предательстве мужа

Бывшая участница шоу "Дом-2" Елена Степунина осталась одна с маленьким ребенком в самый разгар лечения. Женщина ошарашена вероломством близкого человека.

Елена разместила в своем Instagram пост, с намеком на расставание с супругом. Она поблагодарила отца своего ребенка за все то, что он успел сделать. Пользователи Сети были удивлены лестному отзыву о муже, ведь он бросил ее с малышом на руках.

Экс-участница "Дома-2" ответила, что несмотря на то, что ошеломлена поступком благоверного, зла на бывшего не держит. Они расстались в дружеских отношениях, которые, по мнению Елены, важнее любви. После Степунина удалила пост со своей страницы, видимо, решив, что эти откровения были лишними.

Публикация от I LOVE LIFE❤️ (@e.stepunina) 20 Апр 2018 в 8:53 PDT

Добавим, что ранее Елена жаловалась подписчикам, на то, что из-за болезни потеряла некоторых друзей. "Ровно год назад я откапала первую химию и мучилась от адских болей и состояний. За этот год я потеряла не только волосы, но и гадость, которая жила во мне. Вместе с гадостью, меня покинули и многие когда-то друзья. Так странно да? Причем во время лечения они были рядом, а потом испарились", – написала она как-то в микроблоге.

Публикация от I LOVE LIFE❤️ (@e.stepunina) 22 Май 2018 в 9:03 PDT

Как писали Dni.Ru, у звезды реалити-шоу "Дом-2" была неоперабельная крупноклеточная лимфома четвертой степени. Она расположена между легкими и сердцем. Об онкологическом заболевании стало известно случайно – Степунину увезли в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, но после обследования выяснилось, что у нее совсем другое.