Счастье есть: звезда "Дома-2" победила рак 4-й стадии

Экс-участница "Дома-2" Елена Степунина рассказала об успехах в борьбе с онкологией. Девушка призвала всех сражающихся с недугом не терять надежду и не опускать руки.



Звезда реалити-шоу рассказала пользователям Instagram, что победила рак. "Я очень переживала, когда ждала результат. Представляла, как буду прыгать до потолка, но этого не случилось. Испытываю опустошенность. Не осознаю, что все, конец мучениям", – поделилась Елена с @dom2magazine.

В микроблоге девушка опубликовала снимок, на котором видно: она прямо светится от счастья. Фото сопровождает обращение к тем, кто еще не одержал победу над недугом. Степунина призывает никогда не сдаваться, надеяться на лучшее и не терять позитив: "Верьте! 4-я стадия – не приговор!"

Подписчики встретили новость о состоянии здоровья их любимицы с восторгом. "Это правда, такая радость и чудо, такая молодая, дай Бог здоровья!", "Здоровья крепкого, живи девочка... ты такая красотка, расти сынульку!!!))))))", "Хорошо, крепкого-прекрепкого здоровья. Слава Богу", – радовались за Елену ее преданные поклонники.

Как писали Dni.Ru, у звезды реалити-шоу "Дом-2" была неоперабельная крупноклеточная лимфома четвертой степени. Она располагалась между легкими и сердцем. Об онкологическом заболевании стало известно случайно – Степунину увезли в больницу с подозрением на инфаркт миокарда, но после обследования выяснилось, что у нее совсем другой диагноз. В своем микроблоге девушка жаловалась, что от сеансов лучевой терапии и химиотерапии она испытывает постоянные боли, теряет волосы, а из-за гормональных лекарств начала стремительно набирать лишний вес.