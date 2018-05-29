Отвратительная педофилия: Малахов связался с несовершеннолетним

На телеканале "Россия 1" вышел очередной выпуск программы Андрея Малахова "Прямой эфир". В нем была поднята весьма щекотливая тема. Сельская учительница Екатерина Елисеева на всю страну рассказала, как родила от своего ученика – 15-летнего восьмиклассника Артема Т.



Родители парня, которые узнали о случившемся последними, возмущены. Они утверждают, что "у Кати на хате" появлялись и другие мальчики-школьники. Андрей Малахов в студии своего авторского ток-шоу пытался разобраться в ситуации и связался с юным героем-любовником.

"Катю Елисееву уволили из школы, а Артем, который вчера еще ей клялся в вечной любви, узнав о появлении малыша, исчез и теперь живет в Москве, – сделал громкий анонс передачи Малахов. – Героине программы грозит уголовное преследование по статье за совращение несовершеннолетнего".

Очевидно, эта дикая история не лучшим образом скажется и на репутации самого Малахова. "Докатились. Мы теперь серьезно обсуждаем страдания учительницы бальзаковского возраста, которая горюет о разлуке с отцом своего ребенка по совместительству ее бывшим учеником, которому на момент зарождения их отношений было 15 лет? – поделился возмущением с Dni.Ru член экспертного совета по развитию информационного общества при Госдуме Вадим Манукян. – Андрей Малахов как продюсер шоу вообще отдает себе отчет в том, что он делает? То есть он предлагает всей стране вступить в дискурс о страданиях учительницы-педофилки? В то время, когда таких учительниц сажают на Западе на длительные сроки, мы их делаем героями передач? Что-то совсем прогнило в шоу у Малахова. Дно уж точно окончательно пробито. Это отвратительно!"

Андрей Малахов не впервые удостаивается критики за темы программ и выбор героев. Например, многие возмущены его странной симпатией к Виталине Цымбалюк-Романовской. Той самой, которую бывший муж Армен Джигарханян на всю страну называет воровкой и призывает посадить.