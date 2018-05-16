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"Цыган Яшка!": народ высмеял прилизанного Малахова

Андрей Малахов. Кадр 1tv.ru
Телеведущий Андрей Малахов позабавил поклонников. Любимец публики разместил самоироничный пост в соцсетях.

Продолжение: Меньщиков посоветовал голой Бузовой найти мужика
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Андрей Малахов выложил в Instagram свой снимок с выставки Славы Филиппова FineCut в Москве. И дал ему забавную характеристику.

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Андрей Николаевич Малахов

Андрей Николаевич Малахов журналист, телеведущий, шоумен

"Удивился, увидев свой портрет на выставке Славы Филиппова: прошло уже десять лет со дня фотосессии... Тогда мне казалось, что я очень смахиваю на драгдилера. Это чувство не покидает и сейчас", – написал под снимком Малахов. Отметим, что на фото Андрей запечатлен в непривычном для зрителей облике: расстегнутая белая рубашка, большой крест на груди, прилизанные волосы и хризантема в петлице.

Поклонники оценили чувство юмора знаменитости. Комментаторы тут же принялись рассказывать Андрею о своих ассоциациях.

Публикация от @malakhov007

"МАЧО, больше и добавить нечего))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Да действительно, есть схожесть с криминальными элементами. Почему то Антонио Бандерас напомнили)))) очень интересно", "Чем то на цыгана похож", "Мексиканский драгдилер, реально 😂", "Дон карлионе", "А по мне так на цыганского барона или накрайняк на его избалованного сына😂😂😂😂😂", "Цыган Яшка!)", "Смахиваете на Сосо Павлиашвили 😁", "Скорее на сутенера", "На Валерия Леонтьева похож)", "А если на пирата🤔на фотосессии😂", "Вор в законе, АндрО московский😂😂😂", "На папочку из "Дети шпионов", – высмеяли телеведущего поклонники.

Добавим, что Малахов обожает провоцировать своих подписчиков. Недавно он опубликовал снимок, на котором лежит в обнимку со своей женой Натальей Шкулевой. А рядом с парой расположилась Виталина Цымбалюк-Романовская. "Когда уснул, ожидая результатов конкурса", – подписал он кадр.

Публикация от @malakhov007

Пользователи очень бурно отреагировали на пост телеведущего. Он уже набрал сотни комментариев и более 70 тысяч отметок "Нравится".

Автор: Руслана Алексеева16 мая 2018, 09:16
ФОТОРЕПОРТАЖ

Звездные встречи Андрея Малахова

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