Любовник Пугачевой оскандалился из-за пьянки за рулем
Жители города Балаково разместили в социальных сетях два видеоролика. На одном из них запечатлен мужчина, который ругается с правоохранителями, заполняющими бумаги. По мнению автора записи, на полицейских кричит композитор и вокалист Сергей Челобанов, известный своим давним романом с Аллой Пугачевой. Видео публикует телеканал "360".
На втором ролике – погрузка иномарки на эвакуатор. "Машину Челобанова эвакуируют, попался пьяный. Вот так вот, москвичи. Вас в самом Балаково ловят", – комментирует закадровый голос.
Однако позже директор артиста Анатолий Борисов выступил с опровержением информации об инциденте. "Ерунда. Раньше когда-то что-то зацепили, а остальное все надумано. Кого-то похожего могут увидеть. У него есть ряд врагов, которые ищут, как бы его подцепить", – заявил он.
Так или иначе, инцидент начал обрастать новыми подробностями. По словам сотрудницы пресс-службы региональной Госавтоинспекции Елены Морозовой, 27 мая на улице Свердлова патрульные все-таки останавливали автомобиль певца.
"В ходе проверки выяснилось, что водитель транспортного средства пьян", – добавила она. Сам лихач пояснил, что ехал к своей матери.
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