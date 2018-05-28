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Шоу-бизнес

Свидетель смерти Марьянова: Артист в агонии молил о помощи

Дмитрий Марьянов. Кадр из "Вышибала" (2016)
В деле о гибели 47-летнего актера Дмитрия Марьянова появился новый свидетель. В эфире программы "На самом деле" Первого канала бывший пациент негосударственного реабилитационного центра "Феникс" Роман Истомин рассказал о том, как обращались с артистом за несколько часов до смерти.
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Истомин лечился в клинике, которая обещает помочь алкоголикам и наркоманам избавиться от зависимости, год и два месяца. Мужчина страдал от алкоголизма и всеми силами пытался избавиться от разрушающей привычки. Его матери пришлось продать единственное жилье, чтобы оплатить дорогостоящую реабилитацию.

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Дмитрий Юрьевич Марьянов

Дмитрий Юрьевич Марьянов актер

В центре Роман познакомился с актером Дмитрием Марьяновым. Мужчины не были друзьями, однако в тот роковой день Истомин оказался единственным человеком, который пытался оказать помощь артисту.

"Накануне у него случилось обострение. Ему стало гораздо хуже, и решением консультантского состава было определено дежурство. Мы все вместе, то есть реабилитанты, находились с ним примерно полтора часа", – начал рассказывать Роман.

"В день его гибели он ко мне подошел и спросил меня: "У меня болит спина, что делать?" Я порекомендовал обратиться к консультантскому составу. Ближе ко второй половине дня мы слышим, что Дима очень сильно просит о помощи. Он в состоянии агонии был. Он уже кричал: "Помогите! Помогите!" Чуть ли не задыхаясь это делал. Я первым среагировал, дал эту информацию консультантскому составу, который там был. Если бы на ту просьбу отреагировали, то он был бы еще с нами", – поведал свидетель.

По словам Истомина, состояние Марьянова постепенно ухудшалось, однако сотрудники центра никак не реагировали на просьбы о содействии. Актер просил, чтобы ему вызвали скорую, но персонал оставался глух к мольбам Дмитрия. "Первый раз, когда он просил о помощи, он был на ногах – опершись о косяк двери, а второй раз он фактически полз. Между первой и второй просьбой о помощи прошло около полутора часов", – добавил Роман.

Проверка на полиграфе подтвердила истинность слов бывшего пациента клиники. Также выяснилось, что на первом допросе в Следственном комитете Истомин исказил информацию, так как боялся за свою жизнь. Он признался, что молчать его заставили сотрудники центра, чьи имена он все еще боится называть.

Напомним, что артист ушел из жизни 15 октября 2017 года, находясь на лечении в подмосковном центре "Феникс". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, закупоривший легочную артерию. Правоохранительные органы выяснили, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в скорую, после отменили вызов и транспортировали артиста в больницу сами. Промедление стоило Марьянову жизни.

Автор: Руслана Алексеева28 мая 2018, 14:53
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как жил Дмитрий Марьянов

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