Свидетель смерти Марьянова: Артист в агонии молил о помощи

В деле о гибели 47-летнего актера Дмитрия Марьянова появился новый свидетель. В эфире программы "На самом деле" Первого канала бывший пациент негосударственного реабилитационного центра "Феникс" Роман Истомин рассказал о том, как обращались с артистом за несколько часов до смерти.

Истомин лечился в клинике, которая обещает помочь алкоголикам и наркоманам избавиться от зависимости, год и два месяца. Мужчина страдал от алкоголизма и всеми силами пытался избавиться от разрушающей привычки. Его матери пришлось продать единственное жилье, чтобы оплатить дорогостоящую реабилитацию.

В центре Роман познакомился с актером Дмитрием Марьяновым. Мужчины не были друзьями, однако в тот роковой день Истомин оказался единственным человеком, который пытался оказать помощь артисту.

"Накануне у него случилось обострение. Ему стало гораздо хуже, и решением консультантского состава было определено дежурство. Мы все вместе, то есть реабилитанты, находились с ним примерно полтора часа", – начал рассказывать Роман.

"В день его гибели он ко мне подошел и спросил меня: "У меня болит спина, что делать?" Я порекомендовал обратиться к консультантскому составу. Ближе ко второй половине дня мы слышим, что Дима очень сильно просит о помощи. Он в состоянии агонии был. Он уже кричал: "Помогите! Помогите!" Чуть ли не задыхаясь это делал. Я первым среагировал, дал эту информацию консультантскому составу, который там был. Если бы на ту просьбу отреагировали, то он был бы еще с нами", – поведал свидетель.

По словам Истомина, состояние Марьянова постепенно ухудшалось, однако сотрудники центра никак не реагировали на просьбы о содействии. Актер просил, чтобы ему вызвали скорую, но персонал оставался глух к мольбам Дмитрия. "Первый раз, когда он просил о помощи, он был на ногах – опершись о косяк двери, а второй раз он фактически полз. Между первой и второй просьбой о помощи прошло около полутора часов", – добавил Роман.

Проверка на полиграфе подтвердила истинность слов бывшего пациента клиники. Также выяснилось, что на первом допросе в Следственном комитете Истомин исказил информацию, так как боялся за свою жизнь. Он признался, что молчать его заставили сотрудники центра, чьи имена он все еще боится называть.

Публикация от Дмитрий Марьянов (@dmitry_marianov_official) 23 Окт 2017 в 5:47 PDT

Напомним, что артист ушел из жизни 15 октября 2017 года, находясь на лечении в подмосковном центре "Феникс". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, закупоривший легочную артерию. Правоохранительные органы выяснили, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в скорую, после отменили вызов и транспортировали артиста в больницу сами. Промедление стоило Марьянову жизни.