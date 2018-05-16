"Как свинью закалывали": вскрылись ужасающие подробности смерти Марьянова

Правоохранительные органы все еще выясняют обстоятельства смерти 47-летнего актера Дмитрия Марьянова. Недавно у следствия появился новый свидетель. Пациент негосударственного реабилитационного центра "Феникс" Борис Котов, где артист находился в свой последний день, рассказал, как лечили звезду экрана.

Дмитрий и Борис лежали в одной палате частной клиники, которая обещает помочь алкоголикам и наркоманам избавиться от зависимости. По словам Котова, организация больше напоминает исправительное учреждение, нежели центр реабилитации.

"Меня там держали как в тюрьме. Это закрытая территория, за ее пределы нельзя выходить. Сотрудники центра, кроме психологов, – волонтеры, сами бывшие зависимые. Они излечились и помогают другим. Со стороны все выглядит пристойно, чисто внешне центр смотрится даже миленько. Но творились страшные вещи!" – поведал 23-летний Борис.

Марьянов пришел в клинику добровольно. Через пару дней решил вернуться домой, но его попросту не выпустили из здания. Артист не мог спать, поэтому сотрудники центра дали ему сильнодействующее снотворное, которое отпускается в аптеках только по рецепту врача.





"Обычно половинки таблетки хватает, чтобы вырубить взрослого мужика, а он целую заглотнул. Выпил, и ему стало плохо. Началось состояние, похожее на белую горячку. Волонтеры центра панику подняли: надо спасать, иначе умрет. И стали ему колоть снотворное", – отметил Борис.

"Просто как свинью его закалывали! Всего шесть кубов лекарства через каждые два часа. Ему конкретно крышу рвало… Глюки, бред нес. Временами вообще не понимал, где находится. Так продолжалось несколько часов. Потом пришел в себя, но колоть препараты ему продолжали, только дозировки снизили. Время от времени он становился совсем неадекватным, а бывали моменты полного просветления", – вспомнил молодой мужчина.

Котов рассказал следствию, что в "Фениксе" не только незаконно удерживали пациентов, но и всячески издевались над ними. За малейшую провинность лишали сна, заставляли многократно писать одну и ту же фразу, завязывали глаза и заклеивали рот, сообщает сайт "Комсомольская правда".

Напомним, что артист ушел из жизни 15 октября 2017 года, находясь на лечении в подмосковном центре "Феникс". Причиной смерти стал оторвавшийся тромб, закупоривший легочную артерию.

Правоохранительные органы выяснили, что сотрудники учреждения не сразу позвонили в скорую, после отменили вызов и транспортировали артиста в больницу сами. Вскрытие выявило в крови Марьянова сильнодействующие препараты, которые применяются при лечении психических расстройств.