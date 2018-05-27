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Сдавшая Меньшова попала впросак с Лепсом на Первом канале

Юлия Меньшова. Фото:instagram.com/juliavmenshova
Популярную ведущую Юлию Меньшову оскорбляют в Сети. Всему виной ее комментарии во время записи передачи "Сегодня вечером" на Первом канале.

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Многих пользователей возмутило то, как Меньшова вела себя во время трансляции последнего выпуска программы. Некоторые отметили, что артистка попала впросак во время беседы с гостем передачи Григорием Лепсом.

"Мы в шоке от комментариев Юленьки!Это ж надо,так не думая говорить!!! На комменты Лепса о пении своей дочери,она практически подтверждает его слова и говорит...." да, да, очень честно сказано,что спела плохо.. (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.).", – пишет удивленный комментатор. Он добавил, что спас ситуацию соведущий Максим Галкин, вовремя отпустив очередную шутку.

"Юляшка, не долго думая, вскоре выдает еще он перл. Оказывается, Панайотов позвав с собой на конкурс Инну, тем самым испортил ей жизнь! Ну не дура, а?" – вопрошает возмущенный зритель. Меньшова не ответила на критику пользователя.

Отметим, что многие остались недовольный поведением ведущей в кадре. Некоторые считают, что ей не место в этом шоу. "Да Юля просто бездарна, где бы не была и что бы не вела. Талант родителей намней отдохнул...Но ей же надо деньги зарабатывать", – заявляет один из злопыхателей. "Уберите пожалуйста Юлю", – молит другой.

Как писали Dni.Ru, Меньшова часто попадает под шквал критики после выхода в эфир очередного выпуска передачи "Сегодня вечером". Иногда достается и Галкину: некоторые пользователи уверены, что шоу было бы лучше без него.

Автор: Евгений Мышко27 мая 2018, 11:09

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