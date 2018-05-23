Беременная Лера Кудрявцева ушла

Певица Юлия Началова сделала заявление о популярной ведущей Лере Кудрявцевой. Артистка объявила о том, что 47-летняя подруга ушла в декретный отпуск.

Лера Кудрявцева ждет второго ребенка. Говорят, в конце лета или начале осени она подарит первенца молодому мужу, хоккеисту Игорю Макарову. Супруги не комментируют эту информацию, однако с подачи шоумена Андрея Малахова, который первым открыто заговорил об интересном положении ведущей, начали откровенничать и другие представители отечественного шоу-бизнеса.

К примеру, Юлия Началова объявила о том, что подруга решила сделать паузу в работе. "Мы с Лерой дружим не один десяток лет. Последний раз много говорили про ее беременность. Обсуждали какие-то вещи, которые позволяют будущей мамочке удобно спать, ходить, всякие примочки и новинки в этом плане. Столько изменилось и появилось с тех пор, как мы с ней стали мамами! Лерочка на днях ушла в отпуск, чему я безумно рада, так как она работала день и ночь без выходных. С ней рядом все время находится муж, что очень важно для них обоих", – цитирует певицу Woman`s Day.

Публикация от KUDRYAVTSEVA LERA (@leratv) 20 Май 2018 в 12:08 PDT

Рад за звезду экрана и бывший муж, барабанщик группы "Ласковый май" Сергей Ленюк. Лера 28 лет назад подарила ему сына Жана, который, к слову, скоро сделает ведущую бабушкой. "Я искренне переживаю, чтобы все прошло чудесно, потому что и после развода, который состоялся более четверти века назад, мы сохранили отличные, даже дружеские отношения. Не лукавлю, когда говорю, что желаю, чтобы у Леры все было прекрасно в семье. С Макаровым я, правда, не особо общаюсь, иногда обмениваемся информацией через Жана. Но вижу, что Игорь – настоящий мужчина, на которого можно положиться", – высказался Ленюк.