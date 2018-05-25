Ковальчук оправдалась перед Малаховым за Чумакова

В студии программы "Прямой эфир" Первого канала обсудили проблему лишнего веса и ожирения. Певица Юлия Ковальчук рассказала, как ей удалось прийти в форму уже через несколько месяцев после родов.

Юлия поведала присутствующим, что благодаря правильному питанию и регулярным физическим нагрузкам она быстро потеряла вес, набранный во время беременности. Необходимость постоянно ухаживать за новорожденной не позволяла Ковальчук посещать спортивный зал, и она решила заниматься дома.



"Я, когда после беременности приводила себя в форму, не могла заставить себя убежать от ребенка, чтобы потратить полтора или два часа на занятия в зале. Она ползала на полу, а я рядом качала пресс. Я понимала, что это нужно", – поделилась звезда с гостями. Юлия отметила, что быстро добилась необходимого результата.

Победа Юлии над лишним весом вдохновила ее супруга Алексея Чумакова заняться своим внешним видом. Мужчина решил сесть на диету.

Ведущий шоу Андрей Малахов с иронией заметил, мол, Юля сама исхудала и стала тростинкой и мужа извела тренировками. Ковальчук поспешила оправдаться, что Чумаков занялся собой по собственной инициативе.

"На самом деле я не заставляла своего мужа худеть", – с улыбкой ответила Юлия. "Мы снимались вместе с Лешей в кино. И мы понимали, что экран, а еще и большой экран, очень сильно увеличивает. Поэтому Леша, как достаточно самокритичный очень мужчина, на тот момент понял, что пора что-то менять. И мы решили, что десять килограммов – это то количество, которое необходимо", – добавила певица.

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) 23 Мар 2018 в 7:46 PDT

Она отметила, что они с супругом против непродуманных изнуряющих диет. Юлия и Алексей обращались за консультацией к специалисту, который разработал план снижения веса. "Это была разработанная индивидуально для него диета. Она обязательно включала в себя наличие каких-то физических нагрузок", – добавила Ковальчук.

В конце эфира певица Анна Семенович исполнила свой новый хит "Стори". Пышка Семенович была так зажигательна, что гости и зрители оставили свои места и вышли танцевать. Особо отличился новоиспеченный отец Андрей Малахов. Возбужденный попсовым ритмом он выплясывал в окружении полуголых красоток.