Ковальчук рассекретила имя дочери от Чумакова

Юлия Ковальчук откровенно рассказала о дочери, которую родила от певца Алексея Чумакова. Артистка призналась, что имя малышки ей приснилось.

Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков тщательно скрывали беременность певицы. Для пущей секретности, когда округлившийся живот Юлии стало сложно прятать, супруги улетели в Испанию, где у них есть собственные апартаменты. Впрочем, незадолго до рождения ребенка пара все же объявила о том, что у них появится малыш – Ковальчук и Чумаков снялись в эксклюзивной фотосессии для популярного еженедельника.

Артисты стали родителями 12 октября 2017 года. "12-е – это наше семейное число. Я сама родилась 12 ноября, Леша – 12 марта. Помню, как во время беременности говорила своему доктору, что очень хочу родить именно 12-го, на что она отвечала: "Юлечка, все в руках Божьих. Но ты в голове держи эту информацию, и очень может быть, что все будет именно так, как ты хочешь". Так и вышло!" – заявила в свежем интервью Юлия Ковальчук.

Публикация от Julia Kovalchuk/Юлия Ковальчук (@juliakovalchuk) 11 Фев 2018 в 8:04 PST

Лишь через полгода после рождения дочери певица раскрыла ее имя – Амелия. "Это имя мне приснилось, когда она была еще совсем-совсем крошечной точечкой в моем животе. И пол еще не был известен. Я проснулась и сказала Леше: "Слушай, милый, я ее видела. Это девочка. Ее зовут Амелия". И он согласился: "Ну хорошо, пусть будет Амелия". Так что потом у нас вообще не стоял вопрос выбора имени. А мужские имена мы даже не обдумывали. Подсознательно чувствовали, что это будет девочка, с самого начала. Помню, когда на УЗИ нам назвали пол ребенка, мы только друг на друга посмотрели и улыбнулись, потому что и без того были в этом уверены", – цитируют Юлию Ковальчук "7Дней".