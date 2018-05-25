Плачущие люди и скорая помощь: концерт Бузовой закончился чудовищной давкой

Выступление звезды "Дома-2" вызвало массовый психоз. Такого поворота никто не ожидал.

Вокальные данные Ольги Бузовой у профессиональных музыкантов вызывают большие вопросы. Но поклонники творчества звезды "Дома-2" бьются в истерике. И она на волне популярности и интереса к себе успешно собирает залы. Например, судя по афише на официальных ресурсах Ольги, до конца июля она даст 15 концертов и спектаклей в России и Прибалтике. И билеты везде проданы.

А выступление Бузовой в Тюмени и вовсе закончилось давкой и массовым помешательством – все хотели прикоснуться к артистке, получить от нее диск или автограф. "Что творилось после концерта – это невозможно описать словами, – рассказывают очевидцы. – Фанаты и фанатки кричали: "Оля, ты очень круто поешь!" Они визжали и чуть было не разобрали Бузову на сувениры. В свою очередь певица подарила поклонникам свои диски и сделала несколько селфи. Даже после того, как команда Оли покинула площадку, вереница из поклонников стояла вдоль дороги".

Люди в припадке падали под колеса машины с Бузовой, рыдали, целовали капот. "Сейчас перевернут машину!" – заметил водитель. "Я очень хотела выйти с вами сфотографироваться, мои хорошие, – обратилась к тюменцам Бузова. – Но, из-за того что началась давка, мы не стали уже выходить. Видела, как на задних рядах люди уже стояли и плакали".

За автомобилем Бузовой ехали полицейские и карета скорой помощи. По словам директора артистки, которые приводит сайт "Комсомольская правда", без помощи спецслужб выбраться с концертной площадки они бы не смогли: "Мы хотели выйти через торговый центр, но люди заблокировали вход".